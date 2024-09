Ajedrecistas Tapachultecos Asistirán a los Juegos Nacionales CONADE 2024

* Tuxtla Gutiérrez Será Sede del Deporte Ciencia, del 8 al 10 de Marzo.

Tapachula, Chiapas; 5 de Marzo del 2024.- Un total de doce jugadores en las dos ramas de Ajedrez, asistirán a los Juegos Nacionales CONADE 2024, Etapa Estatal, luego de calificar en la etapa zona, celebrado en el municipio de Huehuetán Chiapas.

En este evento donde Tapachula se tuvo que enfrentar a los que conforman la región II, conformado por Tuxtla Chico, Cacahoatán, Mazatán y el anfitrión Huehuetán, Tapachula sacó la casta y logró clasificar a 6 de 12 jugadores que asistieran a dicho evento.

Los Calificados a los Juegos Nacionales Conade 2024 son:

*SUB 12 FEMENIL: Ximena Roblero Flores, de Huehuetán, obtuvo el primer lugar. Y Alice Adele Reyes Cancino, de Tapachula, Segundo Lugar.

SUB 12 VARONIL: Juan Carlos Vázquez Hernández, de Tapachula, obtuvo el primer lugar, y Leynner López González, de Huehuetán, el segundo lugar

*SUB 13–16 FEMENIL: María José Guillén Moreno, de Tapachula, obtuvo el primer lugar. Claritza Arleth Solís Vilchis, de Huehuetán, el segundo lugar.

*SUB 113-16 VARONIL: Bryan Elihu Escalante Pérez, de Tapachula, obtuvo el primer lugar, y Miguel Ladislao Juan Jiménez, de Huehuetán, el segundo lugar.

*SUB 17-20 FEMENIL: Karina Guadalupe Guillén Moreno, de Tapachula, obtuvo el primer lugar, y Guadalupe Kay Juan Jiménez, de Huehuetán, el segundo lugar

*SUB 17-20 VARONIL: Martín Ladislao Juan Jiménez, de Huehuetán, obtuvo el primer lugar, y Sebastián Emmanuel García Vásquez, de Tapachula, el segundo lugar.

La Sede de Ajedrez en los Juegos Nacionales CONADE será en la Capital Tuxtla Gutiérrez este viernes 8, sábado 9 y domingo 10 de marzo, del presente año. En donde Tapachula tiene 4 primeros lugares y 2 segundos lugares, mientras que Huehuetán 2 primeros y 4 segundos lugares. Boletín Oficial