Martín Anselmi, sin Miedo de Enfrentar al América

Ciudad de México, mayo 22.- A unas horas de que se realice el capítulo uno de la gran final del Clausura 2024, Martín Anselmi se dijo emocionado y motivado por enfrentarse a un técnico como André Jardine.

El argentino aseguró en el día de medios, que alguien que lo pone a pensar durante el partido, «lo motiva a ser mejor» y todo su conocimiento lo deja en el terreno de juego.

«En este tipo de instancias a mí como entrenador me hacen mejor, me hacen crecer, me hacen pensar. Se juegan varios partidos dentro de un mismo partido, enfrente hay un entrenador que irá modificando y nosotros también para poder contrarrestar al rival. Me ha tocado por suerte estar en instancias que me han hecho pensar demasiado, en el momento es estresante y es lo más lindo como entrenado, te hace mejor, será un lindo desafío y lo asumimos».

Y añadió: «Estamos enfrente del último campeón, se quedó en la puerta de una final, es un entrenador que trabaja cada partido de manera distinta, nos puede sorprender, pero nosotros tenemos ese trabajo de analizar y repasar cada partido del América y tratar de entender por dónde irá el partido tanto como ofensiva como defensiva, si ha cosechado (35) puntos es porque es bueno. André Jardine ha triunfado en Brasil y cuando te enfrentas a mejores entrenadores te hace pensar y bienvenido».

Por otro lado, Anselmi aseguró que América tiene un gran plantel, con grandes individualidades, pero que eso no le quita el hambre de ganar y ser campeones.

«Al final juegan once contra once, la plantilla del América es una de las mejores el futbol mexicano, hemos sabido competir con pocos días de descanso y esos chicos (jugadores) que hacen un trabajo invisible son los que los sostienen, lo hacen con una intensidad que nos sirve. Yo confío de ellos, si toca que jueguen lo harán de la mejor manera, a la vista de hablar de una final, la jerarquía es importante, pero el hambre también». SUN