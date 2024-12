Práctica del Karate-do Beneficia a la Salud

*Ayuda a Desarrollar la Psicomotricidad.

Tapachula, Chiapas; 22 de Mayo de 2023.- La práctica del Karate Do es importante para las personas de todas las edades, desde niños hasta los adultos mayores. En el caso de los niños de 1 a 5 años les ayuda a desarrollar su psicomotricidad, y en cuanto a los jóvenes y adultos les proporciona conocimientos de defensa personal.

Esta disciplina también permite mantener ocupado a los niños en una actividad deportiva marcial, como lo es el Karate Do, les ayuda a mantener enfocados y a tener un estilo de vida diferente, porque con ello se obtiene mayor concentración, disciplina y control en todas las actividades.



En entrevista con el rotativo El Orbe, Joaquín Martínez García, Presidente de la Asociación de Karate-do Shito-Ryu de Chiapas y Secretario de la Asociación Ryukyu Kobudo del Estado de Chiapas, explicó que en su centro de trabajo tiene enlistados a 36 alumnos, desde los cinco a 57 años. Insistió que el Karate Do es un deporte marcial apto para todas las edades, y sólo se requiere aprenderlo para llevar un mejor estilo de vida.Por otro lado, el entrevistado señaló que con la práctica del Karate Do, los alumnos se socializan, aprenden a tener más respeto, están en un círculo de mayor convivencia, además de que aprenden a valorar todo lo que tienen en casa o en el mundo que los rodea.De igual forma, dio a conocer que los alumnos de esa escuela han participado en varios torneos, como regionales, estatales, nacionales e internacionales, donde han obtenido valiosos triunfos. De momento están enfocados en un torneo que se va a realizar en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, en los próximos días.Por ello, recomendó a los señores padres de familia, a que metan a sus hijos a la práctica de algún deporte, porque eso les va a ayudar a mejor su salud, tener un mejor autocontrol y concentración. Dijo que el Karate Do es una buena opción, pero, además, permite a los jóvenes alejarse de los vicios. EL ORBE/Nelson Bautista