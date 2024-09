¡Arranca la Liguilla por el Título de Liga 2024 en la AM!

*En la Asociación Médica.

Este domingo arranca la fiesta grande en la Liga de Futbol Asociación Médica, que preside David Olvera Santos, en la categoría Veteranos Junior, donde ocho escuadras buscarán ceñirse el título liguero 2024, en la tabla alta.

Las acciones arrancarán a temprana hora en la tabla alta, y por la tarde se jugará el duelo de la tabla baja, señaló a éste medio de comunicación, David Olvera Santos, titular de esta Liga de Futbol de Veteranos Junior.

Las escuadras que buscarán ceñirse el campeonato de esta temporada 2024, sonAtlas, Atlético Civil, Geriátricos, Magisterio Panamericana, Purificadora Las Delicias, Real Soconusco, y Deportivo Walker.EL ORBE/Virgilio Cruz

Rol de Juegos, 22 de septiembre del 2024, Campo Asociación Médica, cuartos de finales de ida.

08:00 Walker Vs Magisterio

10:00 Atlas Vs Geriátricos

12:00 Real Soconusco Vs Panamericana

14:00 Atlético Civil Vs Purificadora Delicias

16:00 BarchelonaVs Amigos FC Tabla Baja