Vergonzoso Resultado del Tricolor Ante Valencia

Puebla, Pue., 12 de Octubre.- La Selección Mexicana esta vez sí fue arropada por su afición, en el estadio Cuauhtémoc, pero como ya es una costumbre, le volvió a fallar. Hizo el ridículo contra el Valencia.

Empate (2-2) frente a uno de los peores equipos en España, que además venía plagado de suplentes. Pésimo resultado para Javier Aguirre y sus dirigidos, quienes se fueron abucheados.

Alexis Vega encendió la fiesta con un fortuito tanto de tiro libre, que rebotó en el arquero. Autogol (7’), cuando las gradas del Cuauhtémoc todavía se estaban poblando de playeras verdes.

Ozziel Herrera amplió la ventaja al 33’ y todo era fiesta en la Angelópolis, pero México comenzó a bajar el ritmo, ceder la pelota y el Valencia lo aprovechó. Daniel Gómez lo acercó (41’).

Aguirre realizó modificaciones, rotó sus piezas, pero de poco le funcionó. Ya no hubo llegadas y, al contrario, el rival empató el marcador gracias a Gómez.

Ni con Raúl Jiménez, César Huerta, Orbelín Pineda o el liderazgo de Edson Álvarez, se pudo rescatar el triunfo. Los abucheos no se hicieron esperar y la Selección Mexicana se apuntó otro ridículo en su colección, que cada vez ahuyenta más a la fanaticada, que anoche cumplió en la grada, pero su equipo se empeña en robarle la sonrisa.

La prueba fácil no fue superada y el martes enfrentarán a un verdadero rival, que sí les exigirá al máximo: Estados Unidos, en el estadio Akron de Guadalajara. Vaya reto y presión que tendrán el «Vasco» y su equipo.

El Milan de la Serie A de Italia era el último club que la Selección Mexicana había enfrentado en su historia (2002), pero la noche de este sábado en el Estadio Cuauhtémoc y tras 22 años, Valencia, equipo de LaLiga en España, renovó ese dato al igualar 2-2.

El próximo martes, en el Estadio Akron, el Tricolor se enfrentará a Estados Unidos, que está estrenando técnico, Mauricio Pochettino, y buscarán la victoria en territorio mexicano. Sun