Tigres y Toluca Empatan 1-1 en la Ida de las Semifinales

Ciudad de México, mayo 14 .- El Toluca merecía llevarse la victoria en el juego de ida por las semifinales del Clausura 2025, contra los Tigres, pero el empate (1-1) no es malo, es ventaja para los Diablos Rojos, que tratarán de cerrar la serie en el Nemesio Díez.

La posición en la tabla asegura que, en caso de igualdad en el global, la llegada a la final sea para los escarlata; por eso, salir sin daño del Universitario es ganancia, aunque en el trámite del juego, indudablemente el Toluca mereció más.

Si se trataba de tener el balón, de volver al futbol un espectáculo agradable, el líder era la opción. Si se trataba de ser inteligentes y contundentes, el esférico estaba en cancha de los Tigres.

Perfiles bien marcados. El Diablo jugaba como los ángeles, con Alexis Vega como su gran arcángel, al intentar de todas formas hacer daño a la portería de Nahuel Guzmán… Con paredes, regates y un disparo de fuera del área que hizo una gran comba y se estrelló donde se unen el poste y el larguero.

Hubiera sido un golazo.

Mientras el Toluca se regocijaba, los Tigres se agazapaban y esperaban. Ozziel Herrera se proyectó por la banda izquierda, antes de que saliera el balón, lo mandó al centro, donde apareció Nicolás Ibáñez para sólo empujar (19′). No era lo justo, pero sí lo adecuado. Los regios eran más inteligentes.

Pero los toluqueños no dejaron de generar, de intentar. Nahuel se agrandaba, los Diablos insistieron y fue cerca del final de la primera parte cuando Marcel Ruiz le puso un gran balón a Paulinho, quien de remate con la cabeza igualó (45′).

Al volver del vestuario, ni los Tigres, menos el Toluca, cambiaron su postura. A su forma, fueron en busca de sacar ventaja, pero Nahuel no se dejó vencer por el inspirado Vega, y el escaso ataque de los regios apenas inquietó a Luis García, guardameta rojo. Empate diabólico. SUN