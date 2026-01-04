América Busca a Brian García Para el Torneo Clausura 2026

Ciudad de México, 3 de Enero.- Este sábado trascendió que América y Toluca negocian un intercambio de jugadores para el arranque del torneo Clausura 2026. Por un lado, las Águilas reciben a Brian García y los Diablos a Ralph Orquin.

De acuerdo con el periodista especializado en fichajes, César Luis Merlo, ambos cambian de equipo bajo préstamo por un periodo de un año.

El ‘Guameru’, jugó con los Tuzos de Pachuca el Apertura 2025 y fue campeón con los Diablos en el Clausura 2025. Dirigido por Antonio Mohamed, jugó 87 partidos, marcó seis goles y aportó siete asistencias.

Por su parte, el lateral izquierdo de las Águilas, Orquin, fue cedido a los Bravos de Juárez por un año, donde disputó 47 partidos y aportó seis asistencias.

Sin embargo, en su regreso a las órdenes de André Jardine apenas jugó tres partidos en el Apertura 2025. Sun