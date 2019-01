EL QUINTO PODER DE MEXICO

A Casi Cien Días de Atraso

Ernesto L. Quinteros

Desafortunadamente no se ha avanzado en nada en Tapachula, no hay proyectos ni resultados. Estamos en retroceso. Estamos a casi cien días de que tomó posesión la actual administración municipal que encabeza el alcalde Oscar Gurría, quien al parecer no ha logrado conformar un verdadero equipo de trabajo para cumplir con las expectativas de los tapachultecos.

Desafortunadamente, los funcionarios no funcionan y la herencia de problemas que recibió la actual administración municipal por parte de la administración pasada, es inmensa, y si a eso le sumamos que no han querido informar y transparentar lo recibido en diversas áreas del Gobierno, el peso y la responsabilidad es cada vez mayor.

Tapachula es considerada la segunda ciudad en importancia en el Estado de Chiapas, atraviesa por una situación compleja, difícil. No sólo en el tema administrativo, sino también en la falta de obra pública, aparte del abandono por parte de las autoridades locales para darle mantenimiento a la infraestructura con la que cuenta.

Desde la administración pasada existen parques, fuentes, drenes pluviales, calles y avenidas, sin mantenimiento. En pocas palabras, estos espacios están abandonados y la recuperación de la infraestructura urbana en el municipio se ve muy lejana.

Desde hace varios años, los Ayuntamientos Municipales y sus respectivos Alcaldes no solo en el Estado, si no en gran parte del territorio nacional, realizaban siempre un evento denominado “cien días de gobierno”, ahí se daba a conocer a la opinión pública la organización, programas, proyectos y el impulso de las nuevas acciones de las administraciones municipales.

Claro, eso era en el pasado, en el régimen de Gobierno anterior, antes de que iniciara la cuarta transformación y el cambio.

Y como seguramente, este evento que se hacía en el pasado no lo van a realizar, por eso de la austeridad y que no hay que gastar recursos en situaciones vanas. Vale la pena que hagamos un breve recuento de lo que ha logrado la presente administración municipal en corto tiempo.

Desde nuestra perspectiva no se ha avanzado prácticamente en nada, y como ya lo hemos dicho, los funcionarios no funcionan. Para acabar pronto, en el Ayuntamiento de Tapachula hay Secretarios, Directores y Jefes de Departamento, así como un buen número de Asesores que ni los propios empleados del Palacio Municipal los conocen.

A cien días de gobierno se la han llevado nadando de muertito, tranquilos, relajados, esperando a que por arte de magia se solucionen una gran diversidad de problemas.

¿Y el Plan de Gobierno Municipal?

Han pasado más de tres meses desde que tomó posesión la actual administración municipal y todavía no se sabe nada del Plan de Gobierno Municipal de Tapachula.

De nada sirvió la participación en diferentes mesas de trabajo por parte de universidades, académicos, empresarios, colegios, organizaciones sociales y sectores productivos de la localidad, quienes asistieron a la convocatoria que hicieron el año pasado las autoridades electas en esa ocasión.

Todos aquellos que participaron en esas mesas de trabajo y foros ciudadanos, simplemente se sienten defraudados.

Y como no hay Plan de Gobierno Municipal eso explica mucho de lo que sucede, en donde la gran mayoría de los funcionarios andan dando garrotazos de ciego, hay algunos que no saben ni cuáles son sus funciones. Menos que tengan un Manual de Organización.

Prácticamente el Edil y sus funcionarios únicamente están a la espera de que les depositen el gasto corriente para cobrar sus sueldos y compensaciones, y nada más. No hay proyectos ni programas. Obras…menos. En fin, estamos a casi cien días de retroceso.

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana. ¡Ánimo!

