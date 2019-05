EL QUINTO PODER DE MEXICO

Regidores “Levantadedos”

Ernesto L. Quinteros

Los Regidores de Tapachula se han convertido vergonzosamente en unos “levantadedo”, pues se encuentran al servicio del alcalde en turno, Oscar Gurría Penagos.

Lejos de defender los intereses del pueblo tapachulteco en las reuniones de Cabildo, andan más preocupados por hacerse publicidad personal.

No atienden, no proponen programa o proyecto alguno de interés colectivo, su actuar es de empleados de segunda, casi sirven de alfombra del Edil a quien le aprueban todo, y están bajo su servicio, los manipula como títeres.

En los propios pasillos del palacio municipal se comenta que la palabra más recurrentes que utilizan los Regidores en las reuniones de Cabildo es “sí señor”.

En la pasada jornada electoral, todos los Regidores que fueron electos mediante las siglas del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), anduvieron alegremente en campaña comprometiéndose con la gente de las diferentes colonias y comunidades.

Entre esos compromisos destaca que como son parte de la cuarta transformación de este país, iban transparentar la administración pública municipal.

Ya que ellos, se decían diferentes, es más, reiteraron y gritaron a los cuatro vientos que iban a combatir la corrupción.

¿Pero qué cree estimado lector?, todo quedó en el discurso de campaña, y hoy, a siete meses de la administración, y de estar en el cargo, no hay compromisos cumplidos.

La transparencia gubernamental, la que deben cumplir por ley, se la han pasado por el arco del triunfo.

Las denuncias de corrupción, nepotismo y abuso de autoridad están a su máxima expresión en el Ayuntamiento.

Casi a diario exhiben la ineptitud e inexperiencia de los funcionarios locales en las redes sociales.

Los Regidores, al igual que el edil Gurría, no han tenido la capacidad para atender los problemas más apremiantes de la ciudad, como la inseguridad pública, el alarmante crecimiento del ambulantaje, la falta de alumbrado público en decenas de colonias, la falta de servicio de agua potable en diferentes sectores, el crecimiento desmedido de la nómina municipal en donde hay decenas de personas que cobran sin trabajar en diferentes dependencias de esta administración, (aviadores), la falta de obras públicas relevantes, el incremento desmedido de antros de vicio y la prostitución en pleno centro de la ciudad, sólo por mencionar algo de la larga lista de problemas que padece nuestro municipio.

Mientras que nuestros valientes y aguerridos Regidores se la llevan relajados. Ya de guasa muchos compañeros de los medios dicen que a los miembros del Cabildo les apodan ‘los asesinos’, porque se la pasan matando el tiempo.

¡Aaah pero es sí!…las señoras y señores Regidores, por esa ardua y pesada labor de “levantar el dedo” en todas las reuniones de Cabildo, les pagan jugosos sueldos y prestaciones que oscilan en los 100 mil Pesos mensuales, más sus respectivos asesores y empleados que tienen a su servicio, es que ese trabajo es tan cansado que solitos no pueden.

Y así, los días, las semanas y los meses pasan, mientras los miembros del Cabildo, que ganaron con un contundente respaldo social gracias al efecto López Obrador a nivel nacional, andan desorientados, como que todavía no les cae bien el veinte de cuál es su trabajo y responsabilidad.

Mientras algunos compiten por ganarse la gracia del Edil, otros más vivarachos andan prácticamente en campaña anticipada, repartiendo juguetes de tres pesos. Total, el objetivo es tomarse la foto y presumirla en las redes sociales, para aparentar y simular trabajo.

Sí. Por increíble que parezca es una realidad, llevan siete meses en el cargo y algunos miembros del Cabildo andan más preocupados por buscar otro cargo de elección popular en la jornada electoral que viene, para el 2021. Tiene razón estimado lector, así de cínicos resultaron los Regidores, nada han hecho en el cargo que fueron electos y ya suspiran por ser diputados locales, incluso, algunos ya sueñan con ser candidatos a la Presidencia Municipal.

Mientras que sus Comisiones, en las que deberían de trabajar y por las que deberían proponer e impulsar iniciativas de Gobierno, y defender los presupuestos, para que los recursos que se ejercen se haga con transparencia en el Gobierno Municipal, “esas actividades están en el olvido”.

Qué decepción y desencanto social existe en el municipio de Tapachula con los Regidores morenistas.

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana. ¡Ánimo!

Comentarios y denuncias: [email protected]

Visita: www.elorbe.com.mx