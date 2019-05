EL QUINTO PODER DE MEXICO

Los Pobres Pagan Agua más Cara

Ernesto L. Quinteros

Es irónico, pero las familias que viven en las colonias más pobres en la zona urbana del municipio de Tapachula, son las que pagan recibos por el suministro de agua, disque ‘potable’, más caro al COAPATAP, a pesar de que el servicio del suministro del vital líquido les llega de vez en cuando.

Son colonias que sus calles siguen siendo de terracería, que en los tiempos de seca los lugareños tienen que soportar nubes de polvo, y en la temporada de lluvias, tienen que sortear los enormes charcos y lodazales para salir de sus viviendas.

Esas colonias, las pobres, en donde las familias viven al día, también viven sin el servicio de alumbrado público, en las noches prácticamente se la tienen que rifar cada que tienen que salir de sus domicilios, con el temor de que tal vez sean asaltados, o que sean víctimas de la delincuencia.

Pero no solo eso, esos asentamientos por años han vivido en el olvido, y tampoco conocen los servicios de seguridad pública, pues a esas colonias no llegan los patrullajes de la policía municipal, viven a merced de la delincuencia.

Y del servicio de recolección de basura, el que se supone el Ayuntamiento de Tapachula está obligado a prestar el servicio de manera gratuita, ese servicio no lo conocen, solo conocen a los tricicleros que cobran cuotas por ir de casa en casa recolectado los desechos.

Pues con la novedad de que los habitantes de todas estas colonias, que no me alcanzaría este espacio para mencionarlas todas, ya que son bastantes. Son las que más puntual han pagado el suministro del vital líquido al Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (COAPATAP).

Según datos proporcionados por personal de esta dependencia, dichas colonias representan un poco más del 60% del padrón de los “100 mil usuarios” con los que cuenta el organismo operador de agua en esta ciudad.

¿Pero qué cree estimado lector?, a ellos, los más pobres, hoy les están cobrando recibos de agua exorbitantes. O sea, ese discurso de que ‘primero los pobres’, a los funcionarios de la actual administración morenista lo entendieron al revés, pues a ellos es a los primeros que le aplicaron un incremento exagerado en el suministro del vital líquido.

Servicio que por cierto, aparte de caro, es muy deficiente, porque a una buena parte de la ciudad les suministran agua únicamente dos veces por semana.

Parece que la promesa de “primeros los pobres” para recibir beneficios del Gobierno no solo resultó falsa y quedó en eso, en promesa nada más, por parte del Ayuntamiento Municipal de Tapachula, que aún preside Oscar Gurría Penagos y que llegó al cargo gracias al impulso y apoyo del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

uentes confiables nos indican que hay prominentes empresarios que tienen negocios con alberca y toda la cosa, a quienes les llegan sus recibos de agua muy bajos, que no les cobran lo justo.

Muchos tienen cuotas fijas de 180 y de 200 Pesos, pero en las colonias de la periferia el Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula ha puesto cuotas de hasta 600 y 800 Pesos.

Por ello, muchos usuarios del COAPATAP ya no quieren pagar este servicio, porque cuando por alguna circunstancia se atrasan, las multas y recargos también son exagerados.

Todo indica que el objetivo es aniquilar de una vez a las clases más desprotegidas.

La administración morenista en Tapachula, sigue a la deriva, no ha sabido brindar más y mejores servicios a la población tapachulteca.

Es por ello que los habitantes de escasos recursos económicos de diferentes colonias, están prácticamente decepcionados del actual Gobierno Municipal.

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana. ¡Ánimo!

