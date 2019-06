EL QUINTO PODER DE MEXICO

En el Olvido Mercado “Soconusco”

Ernesto L. Quinteros

Ante la inminente llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo jueves, representantes de organizaciones sociales, líderes de colonias y comunidades, maestros y otros, esperan tener la oportunidad de hacerle llegar sus demandas más sentidas al Ejecutivo Federal.

Y para muestra una pequeña probadita de toda una serie de expresiones, reclamos y manifestaciones de todo tipo que surgirán por esta visita del manda más, es la denuncia que nos hizo llegar Marina Aguirre López, presidenta de la Asociación Impulsora en el Desarrollo de Mercados de la Región del Soconusco, A.C. (AIDMRS).

En la que reclama por las condiciones de abandono en que mantiene al mercado “Soconusco” el presidente municipal de Tapachula, Oscar Gurría Penagos, quien sigue indiferente ante las demandas sociales de la población.

No solo por el basurero que sigue operando en los terrenos de la antigua estación de ferrocarril, la falta de limpieza, y la poca seguridad pública que existe en el lugar. No, lo que ahorita apremia, dijo, es que cambien el techo de dicho centro de abastos, que aparte de viejo, está construido con un material que provoca la temible enfermedad de cáncer.

Además de que con este techo se incrementan los calores en su interior, a donde decenas de comerciantes ofrecen productos frescos que se cosecha en la zona rural de la geografía local. Así como una diversidad de artículos.

Aguirre subrayó que con oportunidad han hecho llegar solicitudes por escrito al alcalde Gurría, sin embargo, nunca les da la cara, y hasta este momento no han tenido respuesta alguna.

La dirigente de los locatarios de dicho mercado lamento esta actitud de indiferencia por parte del Alcalde emanado de las filas del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), quien, con su falta de atención a las demandas sociales, deja mal parado al Presidente de la República.

Es triste, pero real, el mercado “Soconusco”, en el que trabajan cientos de mujeres, hombres y jóvenes esta “abandonado”, no se le ha dado mantenimiento desde hace varios años.

Abundó que muchos habitantes pensaron que con la llegada de Gurría a la Presidencia Municipal, se tendría más progreso y sería una administración diferente, sin embargo, la realidad es que resulto “un verdadero fracaso”.

En ese sentido, agregó, esperan la oportunidad de hacerle llegar un oficio al Presidente de la República, sobre la problemática que padecen los locatarios de este mercado. A ver si así les hacen caso.

¿Y Yamil Melgar?

Hasta el momento se desconoce qué actividad o acciones tiene el Secretario de Economía y del Trabajo, en Chiapas, Aarón Yamil Melgar Bravo.

Funcionario que, por cierto, no ha venido a Tapachula o la región fronteriza, en donde existe una crisis migratoria y las autoridades federales han ofrecido trabajo y programas sociales a los migrantes centroamericanos.

¿Irá a tener tiempo, ahora que venga López Obrador?, digo…es pregunta, porque está bajo su responsabilidad varios temas de interés público, que a la fecha siguen sin ser atendidos.

Tapachula sin Agentes, ni Delegados.

A ocho meses de gestión, el Ayuntamiento de Tapachula, que aún preside Oscar Gurría Penagos, sigue dando garrotazos de ciego. Diferentes comunidades de la zona rural no cuentan ni con Agentes ni con Delegados Municipales, que se supone a estas alturas ya deberían de estar trabajando. Hasta este 17 de Junio circuló en las redes una convocatoria amañada para los interesados, en participar para ocupar esos espacios. ¿A quién quieren engañar?

Otro dato curioso es que Gurría no confía en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas. La supuesta elección para Agentes y Delegados la vigilará y coadyuvará en su organización el Instituto Nacional Electoral (INE).

¿Quién asesora al pobre Presidente? A cómo van, terminará el trienio y todavía no eligen a los Agentes y Delegados Municipales. Eso, aquí y en China, se llama falta de organización y capacidad.

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana. ¡Ánimo!

