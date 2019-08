EL QUINTO PODER DE MEXICO

Siguen sin Atender Tema Migratorio

Ernesto L. Quinteros

Según datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en México, el éxodo de migrantes africanos, asiáticos y centroamericanos se ha intensificado gradualmente desde el 2016.

Pero la realidad es que las autoridades federales de nuestro país, siguen sin atender con responsabilidad el tema.

No hay una estrategia nacional para hacerle frente al éxodo de migrantes de diferentes partes del mundo, que año con año sigue creciendo.

En fechas recientes, en la región de la frontera sur se ha visto el transitar de miles de migrantes de África, son originarios de Eritrea, Camerún, Ghana, Guinea, República Democrática del Congo, Angola y Somalia, así como de Centroamérica, Cuba, Haití y Venezuela.

Pero también hay ciudadanos que vienen de países de Asia, en específico de India, Bangladesh, Nepal y Pakistán.

Es por ello que esta región sigue padeciendo de una gran diversidad de problemas, pues también hay que decirlo. Todas las familias migrantes, sean del país que sean, necesitan atención, como alojamiento y alimentación.

Lo difícil es que hay mucha desesperación, y una gran decepción, ya que las autoridades migratorias los tienen aquí en esta zona fronteriza varados. Sin poder viajar, pues no les hacen validos sus trámites migratorios con el objetivo de que no lleguen a la frontera norte de México y Estados Unidos.

Así como tampoco los deportan, y a diario siguen llegando más y más migrantes de diferentes partes del mundo a la región.

Sin duda el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos está desencadenando toda esta situación.

Hoy, el Gobierno de México debe implementar nuevas estrategias y acciones en materia de migración. Ya no debe ni puede seguir al servicio de Estados Unidos, reteniendo y engañando a migrantes de diferentes partes del mundo, con el objetivo de que no lleguen a los Estados Unidos.

Derivado de toda esta saturación de población migrante, es que recurrentemente vemos problemas en la Estación Migratoria “Siglo XXI”.

Esta semana hubieron protestas en las instalaciones del INM, por parte de migrantes africanos y haitianos, quienes ya están desesperados.

Cada uno de ellos trae una historia diferente, las condiciones en las que se encuentran en esta región no son las más adecuadas. Algunos rentan, otros viven en parques y espacios públicos, otros más deambulan por las calles de Tapachula.

Y la problemática se agudiza, ellos arribaron a Chiapas a principios del año y se presentaron a las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM) para solicitar formalmente un oficio de salida, que es un documento legal que expide el Gobierno de México para que puedan llegar hasta la frontera norte y solicitar asilo a Estados Unidos.

Es un trámite administrativo común que se ha hecho por años y sin contratiempo alguno, hasta ahora que, ni se los entregan, ni los deportan.

Y lo más grave es que han sido presa de vivales que les prometen tramitar sus documentos a cambio de fuertes cantidades de dinero, y solo los defraudan y roban.

Por ello, “urge” que el Gobierno Federal atienda la problemática, antes de que toda esta situación se convierta en una crisis humanitaria.

Da tristeza e impotencia ver la desgracia de miles de familias migrantes, quienes lo único que quieren es que los dejen llegar a la frontera con Estados Unidos.

Cancelan Fiesta Tradicional.

Por vez primera en el municipio de Tapachula, las tradicionales festividades del Santo Patrono de este municipio “San Agustín” se pueden cancelar, debido a la negligencia de las autoridades municipales.

¿Sabrá el alcalde Gurría que estas festividades también generan turismo y economía?

Desafortunadamente, en el Gobierno local existe falta de operatividad política para poder atender el tema.

Además, a unos días de que los funcionarios morenistas cumplan once meses al frente de la administración municipal, han hecho alarde de su incompetencia, al no tener un plan de Gobierno Municipal, y que programen este tipo de actividades con mucha anticipación.

Mientras tanto, las inconformidades entre los que siempre participan en estas festividades, crece.

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana. ¡Ánimo!

