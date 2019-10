ALFIL NEGRO

Migración Entrampada

Oscar D. Ballinas Lezama

Se vio mal el presidente Donald Trump, cuando frente a los medios de comunicación declaró que ‘está utilizando a México para detener la migración’; por otro lado, persiste en amenazar, que, si los aztecas quitan el muro humano en la frontera sur, les aplicará el alza de aranceles.

Entrampados en el programa de la migración humanitaria, los mexicanos tienen ahora que solventar los problemas políticos, económicos y sociales que se están generando con casi 80 mil extranjeros indocumentados, que lograron brincar el río Suchiate cuando se inició la política de puertas abiertas en el sur de México.

Municipios como Tapachula, han sido los más afectados por el número de migrantes que tratan de obtener un salvo conducto hacia la frontera norte del país, sin embargo, los extranjeros que se han quedado sin patria han recibido la bendición del papa Francisco, quien además ha ordenado a sus representantes en la iglesia católica, que oren y briden ayuda a esas personas porque también son hijos de Dios.

El obispo de Tapachula, Jaime Calderón, explicó que el Papa les dio un mensaje en el que insiste que no se trata sólo de migrantes, manifestando que detrás del rechazo ante el fenómeno de la migración está el miedo de la sociedad a superar la creatividad para hacer efectiva la caridad.

Mencionó el prelado que también la gente está en la capacidad para hacer efectiva la caridad, así como para no excluir a nadie; ponerse uno mismo en primer lugar como seres humanos, se trata de ver a la persona en su totalidad y construir desde aquí, la Ciudad de Dios y del hombre, no ver nunca con desprecio e insensibilidad a los migrantes como, sino como hermanos, fue el mensaje del Papa, refiriéndose a los migrantes que están en el sur y el norte de México.

Por su parte, el obispo Jaime Calderón, añadió que en estos tiempos de intensas lluvias en el Soconusco, la iglesia diocesana está alerta para cualquier emergencia que se pueda suscitar, pidiéndole a la comunidad que deben hacer caso a las indicaciones de Protección Civil, finalizó pidiendo a las personas que no tiren la basura en las corrientes que provocan las lluvias ya que muchas veces esto es factor determinante para el desbordamientos de los ríos.

Por cierto, las lluvias están pegando muy fuerte en Oaxaca, Chiapas y Guerrero, así como en otras partes del planeta en donde los especialistas insisten en el despertar del cambio climático, aunque el Presidente de Estados Unidos, argumenta que no son ciertos los argumentos que los científicos ponen sobre la mesa en este tema.

Lo que antes nuestros abuelos llamaban mal tiempo, hoy parece haberse descontrolado y está causando gran controversia en el terreno de la política y de la ciencia, ya que los herederos del desastre serían los niños y jóvenes de hoy, de ahí que muchos le apuestan el acuerdo de París, con el que se busca una reducción de las emisiones de combustibles fósiles, lo que debe hacerse antes del 2030, afirman los expertos en los cambios del clima en la Tierra.