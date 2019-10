EL QUINTO PODER DE MEXICO

Por Ernesto L. Quinteros

MUTAP, Olvidado por Avaricia e Inseguridad

Al reinaugurarse las instalaciones del antiguo Palacio Municipal, mejor conocido como Museo Tapachula (MUTAP), las autoridades locales primero dijeron que la entrada sería libre y gratuita al público, después algún funcionario municipal avaricioso le vendió la idea al todavía alcalde, Oscar Gurría Penagos, de cobrar una cuota económica a los visitantes.

Esa medida de ambición económica generó que la misma población tapachulteca dejará de visitar dicho museo.

Aunado a ello, las condiciones de inseguridad y la alta presencia de migrantes en esta zona de la ciudad han provocado que visitantes eviten transitar por la zona.

Toda esta situación ha provocado que el MUTAP esté abandonado, no se le paran ni las moscas.

Pero lo más lamentable es que el gobierno municipal de Tapachula haya dejado en el olvido a esta joya arquitectónica, patrimonio de los tapachultecos.

Desde que inició la administración morenista no hay promoción para visitar estos espacios, que deberían ser unos verdaderos centros culturales. Y sobre todo un punto de encuentro de las personas que gustan de la historia, de nuestras raíces y cultura.

A este inmueble se le invirtieron muchos millones de pesos para su restauración desde la administración estatal pasada, lo cual no ha sido aprovechado. Además de no darle seguimiento a la segunda parte del proyecto, que contemplaba restaurar y modernizar el Museo Regional, el cual hoy permanece cerrado.

Toda esta situación refleja que el actual gobierno municipal de Tapachula todavía presidido por Oscar Gurría, no tiene ni un solo proyecto de promoción para estos espacios, menos que exista una agenda cultural o artística para darle vida al MUTAP.

Ironía de la vida, pues a unos meses de haber iniciado la administración de Gurría anunciaban con bombo y platillo la reinauguración de dicho inmueble antiguo. Incluso hasta se peleaban los créditos de haber sido ellos los únicos gestores de este proyecto, que supuestamente le daría vida al centro de la ciudad.

Pero la realidad hoy los ha vuelto a alcanzar; el Museo Tapachula está abandonado, sin promoción y sin actividades relevantes.

Crece el Comercio Informal

A un año de iniciar la administración municipal de Tapachula el comercio informal sigue creciendo.

Esta situación pone en evidencia la corrupción existente, pues de otra manera no se explica cómo es que en diferentes puntos de la ciudad, el comercio ambulante ha invadido calles y banquetas.

Según denuncias de la misma población, hay supuestos inspectores de la Secretaría de Servicios Públicos Municipal, que realizan el famosos “cobro de derecho de piso”.

Mediante dicha actividad se ha dado a conocer de manera extra oficial que se recolectan varios millones de pesos mensuales, los cuales no ingresan a la Tesorería Municipal.

Ya que los cobros son por metro cuadrado, y las cuotas que cobran a los comerciantes informales van dependiendo de la ubicación, el giro o tipo de mercancía que vendan los comerciantes.

Todo indica que los funcionarios de la administración morenista siguen con las prácticas de corrupción del pasado. ¿Alguien dijo que quería un cambio?

De mi correo: Tan mal andan en el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) Chiapas que tuvieron la necesidad de reclutar alcaldes militantes de diferentes partidos políticos para que se sumen al partido en el poder.

Los 21 alcaldes que pasaron a engrosar las filas morenistas en la entidad son repudiados en sus respectivos pueblos. En pocas palabras son sumas que restan.

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana. ¡Ánimooo!

Comentarios y denuncias: [email protected]

