ALFIL NEGRO

“Confía en Dios, Él te librará de la pestilencia que anda en la oscuridad y de la mortandad que en medio del día destruye” (Salmos 91:5-6)

La fe del Presidente

Oscar D. Ballinas Lezama

Mucho se ha criticado al presidente Andrés Manuel López Obrador, por su manifestación de fe en algunas estampitas a las que les dio poder milagroso, afirmando que le sirven de escudo protector en estos tiempos del Coronavirus.

También habló sobre el escudo de la honestidad, que le protege al no permitir la corrupción; finalizó esa reunión mañanera mostrando su escapulario y diciendo: “Detente enemigo, el corazón de Jesús está conmigo”.

Mucha gente lo tomó como una broma de las que acostumbra hacer el Gran Tlatoani, para que las ruedas de prensa no se hagan tan aburridas y pesadas, sin embargo, viendo su reacción ante los medios que le cuestionaron sobre el peligro que corre de contaminarse de la peligrosa pandemia, debido al contacto constante que tiene con cientos de personas a las que abraza y besa, está mandando el mensaje de la fe que debe tener el pueblo en Dios, quien finalmente es el único que tiene el control de todo, según consta en la misma Biblia y es confirmado por quienes la leen, entre ellos, López Obrador.

Para nadie es secreto que entre la sociedad mexicana existe ya un gran debate en el que muchos se preguntan, por qué el Gobierno Federal no ha adoptado medidas más drásticas para contener esta nueva peste del siglo, como lo están haciendo en otros países en donde muchos gobernantes han caído en el extremo del toque de queda, Perú es uno de ellos.

“Que no cunda el pánico, todo lo tenemos contemplado para evitar que se expanda el virus; ya se está preparando el Plan DN-III, en el que participarán el Ejército Mexicano y la Marina; hay presupuesto suficiente para pasar esta crisis, no perdamos la calma, estamos preparados medicamente”, afirmó ante los medios de comunicación el Ejecutivo nacional.

Los mal pensados argumentan que lo de las estampitas fue otra ocurrencia del mandatario federal, en su esfuerzo de minimizar la crisis de salud, sin embargo, los casos de Coronavirus detectados ‘oficialmente’ casi llegan a los cien y se espera que a partir de esta fecha México entre en la nueva fase con los contagios comunitarios, consecuentemente habrá más casos de esta pandemia que ya está en proceso de expansión por todo el territorio mexicano, según las últimas noticias.

Ante esta ola de infección mortal, los Gobernadores de Chihuahua, Nuevo León y otros de la zona norte del país, decidieron formar un frente contra el Coronavirus y afirmaron que invertirán gran parte de los recursos públicos para preparar una estrategia de defensa contra el virus.

En Tapachula, la alcaldesa Rosy Urbina Castañeda, dio instrucciones a su recién ungida Secretaria de Economía y Turismo Municipal, Liliana Morales Ramírez, para coordinarse con productores y empresarios de la región, ante quienes reafirmó las instrucciones que el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, ha dado los Alcaldes chiapanecos y estos lo repliquen en la población.

La respuesta de los empresarios y productores fue la aceptación para sumarse al esfuerzo de la Alcaldesa, adoptando las medidas preventivas que ayuden a evitar la propagación del Covid-19, en sus centros de trabajo y sumarse a la campaña de concientización iniciada por el Ayuntamiento Tapachulteco.

Por cierto, Urbina Castañeda informó que con el respaldo del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, la obra de pavimentación de un kilómetro de camino entre Toquián Grande y Pavencul, está por iniciarse; la Alcaldesa ha dado un cambio de 180 grados a la atención que se daba en el Palacio de Cristal, ahora todo es de puertas abiertas. Ojalá que sigan así y no vaya a ser flor de un día.

Los rumores creados por las redes sociales, dejaron entrever que presuntamente en el municipio de Huixtla, habían detectado dos casos de Coronavirus. Habrá que esperar la información oficial, pero por si las moscas, hay que tener mucho cuidado.