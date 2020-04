ALFIL NEGRO

Por Oscar D. Ballinas Lezama

No Salgan de sus Casas: REC

Aumentaron a 32 los casos de infestados por coronavirus en Chiapas, según reveló el Secretario de Salud de esta entidad, José Manuel Cruz Castellanos, los que hasta ahora han sido detectados en forma oficial y son atendidos bajo la vigilancia del gobierno estatal.

Ante el avance de la pandemia en Chiapas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, sigue solicitando la ayuda de los chiapanecos para ganarle la batalla al Covid-19; para ello, el mandatario estatal ha rehabilitado e instalado varias clínicas de atención respiratoria en diversos municipios, afirmando que su gobierno está preparado para luchar contra el virus.

Estuvo en Tapachula inaugurando una de estas clínicas, lo hizo también en San Cristóbal, en donde reconoció el compromiso de los médicos, enfermeras y enfermeros, que están cumpliendo con la ciudadanía que enfrenta la pandemia mundial del coronavirus; aún a costa de la propia vida de estos ángeles de batas blancas.

El ejecutivo estatal ha insistido hasta el cansancio, que la única manera de combatir la propagación del contagio de este letal virus es la prevención, pidiendo a la población que no se confíe y permanezcan dentro de sus casas, añadiendo que atiendan las recomendaciones sobre la higiene que deben guardar y la sana distancia.

Por otro lado, se supo que las y los Presidentes Municipales dieron a conocer al Ejecutivo chiapaneco, su deseo de donar el cien por ciento de sus salarios del mes de abril, y el 50 por ciento en los meses subsecuentes, añadiendo que en esa misma postura están los servidores públicos que se desempeñan en otros cargos.

En otro orden de ideas, algunos ciudadanos se están preguntando si los recursos del FONDEN, que son para desastres naturales, podrían ejercerse para ayudar a los afectados con esta pandemia; de ser así, entonces los gobernadores de toda la República Mexicana deberían pedirle al presidente Andrés Manuel López Obrador, que se haga la declaratoria nacional y con ese dinero, pueda ayudarse a la sociedad mexicana.

Trascendió que la Federación está considerando utilizar al menos 128 mil millones de pesos, provenientes del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios(FEIP), para ayudar a todos los afectados por esta crisis sanitaria y económica; al parecer los del sexenio pasado, dejaron en caja no menos de 300 mil millones de pesos, sin embargo, los problemas del 2019 abrieron un boquete económico en la Federación, lo que presuntamente obligó a la actual administración gastar los primeros 125 mil millones de pesos, provenientes de ese fondo.

Mientras son peras o son manzanas, el mundo sigue sufriendo una histeria colectiva por el Coronavirus, la gente ya no sabe si va a morirse por el contagio o por el hambre, ya que al quedarse sin trabajo o perder sus negocios, no pueden obtener dinero para comprar alimentos y esto, los tiene entre la espada y la pared.

Por si esto fuera poco, los “hambreadores” están llevando agua a su molino, en un río revuelto hay ganancia de estos pescadores de duro corazón, que sin importarles los tiempos apocalípticos que vive la humanidad, sobre todo los chiapanecos que ya no saben a qué santo encomendarse y empiezan a sobrevivir de las limosnas que otros menos desafortunados pueden darles.

Los productos de primera necesidad y que forman la canasta básica de la población, están costando un ojo de la cara y eso no permite que la gente más necesitada pueda adquirirlos, sobre todo el huevo, tortillas, frijoles; la Profeco en Chiapas es solamente un mal chiste, nunca ha servido ni para tiro de escopeta, dejando en estado de indefensión a los consumidores.

Ya no se diga cuando se trata de los abusos cometidos por la Comisión Federal de Electricidad, Telmex, Coapatap, que cobran sus servicios a precio de oro, ejerciendo el corte a quienes no pagan a tiempo, importándoles un carajo que sean tiempos de guerra o emergencias sanitarias o económicas, son como los agiotistas de los bancos y otras empresas transnacionales, que sangran con altos intereses la débil economía de sus empobrecidos clientes.

Los que también se están fletando para ayudar en el combate contra el Covid-19, son los policías y agentes del Ministerio Publico, bajo el mando de Jorge Luís Llaven Abarca, quienes arriesgan su salud para cuidar que la pandemia no se esparza, ya que hay mucha gente irresponsable que no entiende por la buena y se convierten en posibles portadores. El Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, Seguridad Pública Municipal, también le entraron al quite. Dios les proteja.