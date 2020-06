Desde mi Trinchera

Diego Victorio

Chiapas Unido: el Comodín de la Elección Intermedia

El Partido Chiapas Unido es para -quien será el gran elector del proceso electoral de 2021-, lo que el Partido Verde fue para Manuel Velasco, o en su caso, lo que Acción Nacional para Juan Sabines.

El de las siglas PCHU será, en 2021, el instituto político local con mayor estructura, fuerza y presencia electoral en la aldea.

Las prospectivas lo ubican en la punta junto a los tiburones nacionales, Morena, Partido Verde y Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Chiapas Unido toma las características de un comodín.

Con condiciones para aparecer sólo en la boleta electoral, unido en algunos casos a Morena y, en otros al PVEM, o ambos, si así lo requiere la coyuntura.

Conociendo lo estratégico e importante que es el comodín en el juego de naipes, entonces, en esa lógica habríamos de crear una alta expectativa sobre su ruta de crecimiento.

Esa perspectiva nos da la pauta para adelantar que, Chiapas Unido está trazado estilizadamente para inclinar balanzas o asumirse como bateador emergente.

Pues, lo mismo podrá aliarse a Morena como con el Ecologista de México o enfrentar en solitario la contienda en algunos municipios de la aldea.

Y, por supuesto que adquiere una onerosa plusvalía. Y es que estar considerado en los preacuerdos de convenios de coalición, alianzas o en su caso candidatura común, por default, va a encabezar Distritos locales y alcaldías, con candidatos siglados por PCHU, coaligados ya sea con guindas o verdes, dependiendo de lo empedrado o pavimentado del terreno.

Apelando a esa dialéctica le acomoda un presupuesto respetable de posiciones. Una amplia fracción parlamentaria y no menos de veinte presidencias municipales.

Desde el cristal institucional, los espacios políticos ocupados por Chiapas Unido apuntalaría la gobernabilidad en el último tercio del sexenio, que es el intervalo que se le complica a cualquier gobernante.

En el ángulo legislativo, la bancada de PCHU votará las iniciativas de reforma a propuesta del Ejecutivo.

Pero hay una lectura más profunda sobre el valor de la variable en la ecuación, que hay que despejar:

No solo se pretende insertar a Chiapas Unido en los imaginarios colectivos, sino también que el partido tenga representación física en la entidad completa.

El corte de caja en cuanto al cuadrante de regidurías plurinominales obtenidas en 2021, es, sin duda, una parte toral de la estrategia.

Así, el trabajo territorial en los municipios no solo estará supeditado a la labor de los comités municipales, sino también a la presencia en los ayuntamientos, sino como cabeza de playa, en las estructuras del cabildo.

Construir con visión inmediata pero con resultados a mediano plazo, el 2024.

Chiapas Unido, es confeccionado para ser un partido ancla en la sucesión estatal. Un comodín que podría modificar el statu quo aldeano. Véanlo. Al Tiempo.

Comentarios Atrincherados

***El acuerdo nacional respecto a la alianza federal PVEM-Morena, vendrá a complicarle el panorama a quienes dirigen el partido guinda en la aldea.

En el convenio vendrá intrínsecamente la orden de que habrá que fortalecer al Partido Verde, por el tema que ayer les adelanté: votos para el registro nacional.

Da la casualidad que, actualmente, quienes lideran el instituto vino tinto, son de la corriente radical, los que acribillaban con saña al tucán.

La vida política electoral dio un giro de ciento ochenta grados. Lo siento por ellos.

***El senador Eduardo Ramírez Aguilar, ha arrancado el asombro de propios y extraños con la iniciativa de la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA), de 16 a 10 por ciento. Una propuesta sensible y acorde a los tiempos que vivimos. Ojalá haya consenso. HASTA PRONTO.