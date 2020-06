Con Ferias no Habrá Paraíso; no las Hagamos, Exhorta Rutilio

* No hagamos ferias en los pueblos, exhorto de Rutilio el fin de semana para evitar más contagios de Covid -19

Omar Escamilla

Este fin de semana, el gober Rutilio pidió a la chiapanecada decentemente, como siempre ha sido su estilo, que no se celebren ferias en nuestros pueblos.

Sí, es una tradición muy arraigada, pero si se siguen haciendo, a quienes les va a ir como en feria va a ser a nosotros mismos.

Hagan caso al gober y evítense la pena de andar sufriendo dolores desde el pelo y todas las conjunciones, molares, huesos, cerebro -quienes tienen aún, con eso de que ya queda uno medio chafirete-, lengua, vómitos con sangre y corre que te alcanza mijo, porque baja uno de peso y la vida se escapa por arriba y por el escape.

Esta enfermedad está peor que la excomunión que le dieron al cura Miguel Hidalgo.

No va a pasar nada si no quemamos cohete de vara, cohete Puma, bombas, estrellitas y si no echamos traguito frente a la Iglesia y/o el santo o demonio de su preferencia.

Mejor compren su chupirul y hagan sus reuniones por videoconferencia con botana, desma y rezos, pero no hagan masivos. Esos son los deseos del Jefe Pluma Blanca en Chiapas, el gober Rutilio para que realmente estemos en naranja y nuestra economía pueda fortalecerse.

Yo le sugeriría a los ayuntamientos que hagan una modificación legal para que quien ande en la vía pública sin medidas preventivas al Covid-19 sea sancionado por poner en riesgo al resto de la población. Sí se puede.

El Inútil.

Desde mi confinamiento en casa por el Covid-19, he visto el buen trabajo que ha hecho Rosy Rubiera, en Tapachula, con medidas preventivas como el cierre de parques, antros, restaurantes y hasta clubes deportivos. Lo han hecho bien, en Huixtla, con sus programas de sanitización.

Pero donde no hay control ni autoridad es en Tuxtla. Allá, su alcalde Carlos Morales Vázquez ha pecado de ser un verdadero inútil para negociar con grupos sociales que hacen lo que quieren y por eso los índices están muy altos. Es más, si Carlitos se mete a un concurso de inútiles, lo pierde ¡por inútil! Sus filtros de seguridad en el centro de la capital, parecen coladeras. Nadie respeta al edil conejo, bueno, ni sus empleados de los filtros que ni llegan a trabajar. Pa eso me gustaba Moralitos, tanto que quería llegar y ahora que está hace lo mismo que un cangrejo mareño arriba de un poste de luz en Conejolandia: nada y ni sabe cómo llegó, así que a caminar de reversa mami.

Tan mal están allá, que nos han tenido que huachicolear ventiladores a insumos para la capital porque los enfermos están al por mayor. No se diga la inseguridad.

En Tuxtla, la tierra del conejo y el tamal, no hay autoridad. De no ser por el gober, todo estaría peor.

Abren.

Hoy se abre el telón en el parque central. Comienzan a quitar los filtros para que la población pueda ingresar al primer cuadro. La petición del secretario municipal de Gobierno, Roberto Fuentes, es que se haga con precaución. Máscara, cubreboca, guantes y antibacterial.

Ahora sólo falta que la policía no abandone el centro por cualquier desmán.

Para el 1 de Julio ya podrá abrir cualquier negocio, antros, restaurantes, cantinas, discos, boutiques, marisquerías; todo, bajo la responsabilidad conjunta de dueños y clientes. El quiera que abra, ahí lo ven.

Fui Presa Fácil.

¿Si me contagié? me preguntan algunos amigos. Sí. ¿Qué cómo? pues no sé, me cuidé y de todos modos padecí y se siente la muerte. Superado el virus solo falta ver cómo van a reaccionar mis órganos con tanto medicamento extremadamente agresivo.

Hígado, pulmones y riñones a cuidarlos.

En Chiapas ya estamos en foco naranja. Aún hay mucha gente infectada y no va a los centros de atención oficial y recibe su consulta y medicamento en casa, ellos no existen oficialmente como enfermos. Así que las cifras son más altas que las que se reflejan en las estadísticas, y esto, dicho de viva voz de dos médicos especializados en Covid-19.

Charla.

Me llama el novio de mi hija Fernanda:

-Oí papá suegro ¿cómo se llama ese lugar donde sacan las placas?

-¡¡¡Hacienda!!!

Y se echa su carcajada tipo WhatsApp

-Jajajajajaja…noooo, las de rayos X

-CliDi, del Dr. Jorge del Pino

Para qué no especifica ¿verdad?

A Orar.

Bueno, cuando uno reza es normalmente es pa pedirle chiche a Jesucristo. En esta ocasión es para pedir por el bien de su tocayo Jesucristo.

El amigo Jesús Domínguez se recupera en Tuxtla Gutiérrez de Covid-19. Ya está estable. Ánimo amigo, salgamos adelante que te faltan muchos “Lam Lam” y muchas coronas en Tapachula, una de ellas será muy importante.

Un abrazo enorme.

[email protected]