EL QUINTO PODER DE MEXICO

REC le Apuesta al Desarrollo

Ernesto L. Quinteros

Siempre ha existido una rivalidad y una competencia sana entre Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, en términos de desarrollo. Desde la Perla del Soconusco reclamamos cuando nos sentimos relegados, o vemos que no somos tomados en cuenta para la distribución de recursos e inversiones. Es por eso que los gobernantes deben de ser equitativos.

Nuestra ciudad por su posición geográfica es estratégica, y por lo mismo también es muy compleja, sobre todo por ser zona fronteriza con Guatemala. Además de que por mucho tiempo ha sido considerada la capital económica de la entidad.

Eso el gobernador del Estado, Rutilio Escandón Cadenas lo sabe de sobre, y es por ello que le viene apostando al desarrollo de esta región.

Sobre todo, en rubros sensibles para la población, como el fortalecimiento de los sistemas de salud, seguridad pública, programas sociales y la ejecución de obras de infraestructura básica en diferentes colonias y comunidades de la Perla del Soconusco, como la pavimentación de calles, introducción de drenaje, agua potable y la instalación de alumbrado público.

Y claro, también hay que decirlo, esto es gracias también a la gestión y la buena coordinación que se tiene con las autoridades locales, que preside la alcaldesa, Rosy Urbina Castañeda.

En gira de trabajo por esta ciudad, el gobernador Escandón puso en marcha el programa “Mujeres Constructoras de Paz”, así como entregó patrullas, uniformes y equipos a policías municipales, en donde reiteró públicamente que sus gobiernos seguirán invirtiendo en la seguridad, pues es uno de los temas prioritarios, para que Chiapas se convierta en una entidad segura para vivir y trabajar.

Acompañado de la Presidenta Honoraria del Sistema DIF Chiapas, Rosalinda López Hernández, el mandatario también resaltó que no se escatimaran recursos con el objetivo de garantizar que las mujeres y hombres policías cuenten con las herramientas necesarias para cumplir dignamente sus responsabilidades y proteger la integridad del pueblo chiapaneco.

Valdría la pena que esta sinergia de trabajo entre Federación, Estado y Municipio, se siga fortaleciendo, para ver más resultados, y sobre todo más inversiones de recursos públicos que benefician a la población.

El Fantasma de Rebrotes de Covid 19.

En diferentes países de Europa sigue la preocupación por los rebrotes de Coronavirus, al grado de que ya se habla del posible colapso de los sistemas de salud en próximas fechas, si el contagio sigue creciendo entre la población.

Parece un guion de película de ficción, pero es una realidad que ya se analiza en países como España, Italia, Francia, Alemania, por mencionar algunos.

Desgraciadamente cuando inicio la pandemia a inicios del presente año, desde México muchos mirábamos muy lejana la posibilidad de que tuviéramos problemas de contagios tan graves como en las ciudades europeas, y resultó que el Covid 19, nos pegó tan duro que seguimos sin recuperarnos.

Hoy en día, valdría la pena que las autoridades federales redefinan la estrategia para evitar contagios. Porque si en los países considerados de primer mundo la pandemia los tiene de rodillas y ya se habla de un sobrecupo en los hospitales, notros debemos “desde ya” estar preparándonos, y no cometer los mismos errores con la crisis sanitaria que vivíamos hace unos meses.

Ojo, la contingencia sanitaria continua, y la posibilidad de que se den rebrotes de Covid 19 es una realidad en diferentes regiones de nuestro país.

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana. ¡Ánimo!

Comentarios y denuncias: [email protected]

Visita: www.elorbe.com.mx y

elquintoderdemexico.com

#AplanaLaCurva #QuedateEnCasa