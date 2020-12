EL QUINTO PODER DE MEXICO

Por Ernesto L. Quinteros

Romo, Abandona el Barco de la 4T

El pasado miércoles se dio la noticia por el propio Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que Alfonso Romo deja la coordinación de la Oficina de la Presidencia.

Esta renuncia, se suma a la decena de funcionarios que en los últimos dos años han abandonado el barco de la Cuarta Transformación.

Y es algo que no favorece mediáticamente al mandatario morenista, cuando se cumplen exactamente dos años de la actual administración.

Aunque en un tuit, Obrador aseguró que Romo seguirá siendo su principal enlace con el sector privado. Comentó que el empresario ya había convenido que sólo estaría como funcionario dos años y se iba. ¿Será?

Sin embargo, las especulaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales están a la orden del día.

Y no es para menos; para mi gusto, Alfonso Romo es, o era, de los pocos colaboradores cercanos del presidente que podían proponer algo positivo para el país en términos económicos; sin embargo, hay fuentes que aseguran que fue relegado una vez que llegó AMLO a Palacio Nacional.

Hay que recordar que el hoy ex funcionario tuvo varias discrepancias en el gobierno de la 4T, incluso apenas hace una semana hizo una severa crítica a la actual administración federal, y obviamente su destitución ya se veía venir. Sobre todo, porque el empresario cuestionó la dirección del país en materia económica.

“No podemos manejar un país que está decreciendo a 9% como si estuviéramos creciendo a 9%”. Fue uno de sus tantos comentarios publicados por medios de comunicación nacional. Además de que se sabía de constantes desacuerdos con varios funcionarios de primer nivel.

Pero por qué ha trascendido tanto esta renuncia. Bueno, estamos hablando que deja el gobierno de la 4T el empresario regiomontano, que acercó a los magnates y empresarios más pudientes de este país a López Obrador, cuando era candidato y una vez que ganó las elecciones del 2018. Y es que al inicio del actual gobierno federal, había mucha desconfianza de los inversionistas y hombres de negocios de nuestro país.

Renuncia o despido, se va del actual gobierno federal un elemento importante. Y eso quiere decir que algo no anda bien en los primeros círculos del ejecutivo federal.

CASA POR CASA, BUSCARÁN COVID-19

En diferentes países del mundo y en los estados de nuestro país se están presentando con mayor frecuencia nuevos casos de Covid 19.

Se habla de una segunda ola de contagios de la enfermedad debido a que muchos se están confiando. Eso aunado a que ya entró la temporada invernal.

Ante ese escenario el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas dio el banderazo de salida a las Brigadas Casa por Casa: Temporada Invernal, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, en donde destacó que a partir del 1 de diciembre y hasta el 31 de enero de 2021, se intensificarán los recorridos con la finalidad de disminuir la transmisión del coronavirus y mitigar el impacto epidemiológico, por lo que reconoció al personal de salud por llevar a cabo esta estrategia con total compromiso.

En este marco, el mandatario invitó a la población a sumarse a la Campaña “Yo Salvo la Navidad”, a través del uso del cubrebocas, y expresó que, aunque Chiapas se mantiene en verde en el Semáforo de Riesgo Epidemiológico, es necesario no confiarse y continuar con los cuidados para combatir al COVID-19.

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana. ¡Animooo!

