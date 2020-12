ALFIL NEGRO

“Cierra tras de ti tus puertas; escóndete por un momento, en tanto que pasa la indignación de Dios” (Isaías 26:20)

Inicia Guerra Ajedrecística

Oscar D. Ballinas Lezama

En una batalla virtual de los ejércitos negros contra los blancos, hoy inicia el 33 torneo Internacional de Ajedrez,” Don Juan Zamora Velázquez” In Memoriam; las inscripciones son gratuitas y el evento contará con el aval de la FENAMAC.

La competencia de la guerra intelectual sobre un tablero ajedrecístico, es ya una tradición que la familia Zamora Cruz ha logrado sostener durante 33 años, buscando con ello, fomentar el deporte ciencia que, entre uno de sus principales objetivos, es alejar de los vicios dañinos a quienes lo practican.

Se espera que a pesar de la pandemia del Coronavirus que está afectando a la humanidad, este torneo de talla internacional ayude también a los participantes a distraer su mente y aligerarse del estrés provocado por la terrible peste del siglo XXI.

En otras noticias, la Secretaría de Educación en México recién envió un mensaje a través de su titular Esteban Moctezuma Barragán, confirmando que para el mes de Enero del 2021 los Estados que están en semáforo sanitario color verde (que no son muchos), regresarán a las clases presenciales.

“El secretario de educación en México, Esteban Moctezuma Barragán, está mirando la tormenta y no se hinca”, dijeron algunos maestros de la zona costa en Chiapas, quienes piden que antes de dar ese paso en medio de una pandemia que ya mostró estar de regreso y con más fuerza, habría que pedirle a la Secretaría de Salud que aporte toda la infraestructura necesaria para no poner en riesgo la salud y la vida de niños y jóvenes estudiantes.

Expertos en salud mencionan que es mejor darle tiempo a la aparición de las vacunas y comprobar su efectividad, para permitir que las escuelas abran sus puertas en las diversas escuelas de los Estados llamados ‘sandía’, en donde un descuido puede ser catastrófico y obligar a la sociedad a regresar a los hospitales que, en la zona sur del país, ya empiezan a ocupar sus camas con las víctimas del Covid-19.

En cuanto a las vacunas, los expertos en salud han coincidido en que presuntamente están en fase de experimentos y que prácticamente la ciudadanía servirá como ‘conejillo de Indias’, ya que al parecer no se ha comprobado los posibles daños colaterales del antídoto y de ahí, la preocupación de un gran número de personas.

La carrera comercial que sostienen varios laboratorios de la industria farmacéutica, no con la finalidad de ayudar a la humanidad sino de ganar miles de millones de Pesos al vender sus vacunas a los Gobiernos en turno, los que, en su afán de obtener simpatías en vísperas de las elecciones, tratan de obtener la cura contra el virus que terminaría convirtiéndolos en héroes nacionales, si lo vencen.

Es claro que a la población poco o nada le importa si los laboratorios se hacen más millonarios o si los políticos ganan más votos, lo que desea la gente es tener una cura verdadera y gratuita para no sufrir las secuelas que deja esta terrible enfermedad o lo que es peor, morirse a consecuencia del mortal virus.

Dejando a un lado el miedo, muchas personas quieren tener ya la certeza de una vacuna curativa o preventiva contra el Covid-19, ya que eso les permitirá volver a la normalidad y podrán trabajar para poder comprar sus alimentos y no morirse de hambre.

En otras cosas, el ambiente político en la costa del Soconusco cada vez está más caliente y más complicado, todo mundo está levantando la mano y la mayoría carece de experiencia política administrativa, se ignora si tienen pasados oscuros y hay quienes ni en su casa los conocen.

