EL QUINTO PODER DE MEXICO

El Miedo se Apodera de la Población

Ernesto L. Quinteros

Las benditas redes sociales son el medio por el cual se entera la población del deceso de personas conocidas, a consecuencia del mortal Coronavirus.

Pero en ocasiones, “ni así” un buen porcentaje de nuestra gente ha entendido la magnitud del problema que representa esta pandemia, y hay que seguir extremando medidas preventivas para evitar contagios.

Pero ese miedo en amplios sectores sociales, se debería de convertir en un espacio de reflexión, y también de fe en que podemos salir delante de esta situación tan compleja y que nos afecta a todos.

El Covid-19 no respeta religión, ni clases sociales, tampoco respeta creencias y edades, pero sí se aprovecha de la ignorancia y la incredulidad de que la enfermedad existe, y está cobrando muchas vidas.

Como lo comentamos en días pasados, hoy está a prueba nuestra fe, nuestra capacidad de solidarizarnos con el prójimo, y trabajar unidos para superar la adversidad.

Es triste ver que alguien pierda a un ser querido, pero lamentablemente está pasando, las muertes a consecuencia de la enfermedad continúan en diferentes regiones de la entidad, particularmente en Tapachula.

Usar cubrebocas, guardar la sana distancia, evitar aglomeraciones y extremar medidas de higiene deben de ser actividades rutinarias en nuestras actividades diarias.

Regreso a Clases, el Gran Dilema.

Y mientras el enemigo invisible sigue haciendo de las suyas, el pasado lunes regresaron a clases poco más de 30 millones de alumnos de educación básica en un formato mixto (presencial y virtual) y de acuerdo con Esteban Moctezuma Baragán, titular de la SEP, en el caso del regreso presencial, los docentes cuentan con una guía que dicta los protocolos a seguir en entidades en semáforo verde y en amarillo, donde, por ejemplo, se solicitará una carta responsiva a los asistentes.

“Cuando esté en verde se puede regresar a clases y en estos momentos hay dos Estados en verde: Campeche y Chiapas; cuando esté en amarillo se pueden abrir centros de aprendizaje comunitario y continuar el aprendizaje en casa”, dijo.

¡Pero!…por el momento en nuestra entidad, maestros y padres de familia siguen insistiendo a las autoridades de que no hay condiciones para el regreso a clases presenciales, ni porque estamos en verde en el semáforo epidemiológico.

Así que las muestras de inconformidad seguirán en los próximos días.

Algunos grupos de padres de familia por lo pronto ya advirtieron que no mandarán a sus hijos a la escuela. Incluso han hecho público que esperarán a que los niños estén vacunados.

Incluso aseguran preferir que sus hijos pierdan el ciclo escolar, que mandarlos a la escuela y exponerlos a la enfermedad.

Sin duda, el regreso a clases presencial es más complejo de lo que parece, sobre todo cuando el miedo se sigue apoderando de amplios sectores de la población.

Independientemente de esta situación, también está el tema económico, pues muchas familias se han quedado sin empleo desde el año pasado.

Pero como siempre, la mejor opinión es la de usted estimado lector.

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana. ¡Ánimo!

