EL QUINTO PODER DE MEXICO

Campamento de Migrantes

Ernesto L. Quinteros

Según versiones extraoficiales y comentarios de parte de defensores de los derechos humanos, el Gobierno de México en acuerdo con Estados Unidos, estarían programando instalar a la brevedad posible un “gigantesco campamento en Tapachula” para atender a miles de familias migrantes, principalmente haitianos que siguen llegando a esta ciudad, en la frontera sur.

Incluso, corren versiones de que los posibles espacios para poder dar asistencia, como alojamiento, alimentación y atención médica para los extranjeros, sería el Estadio Olímpico o las instalaciones de la Feria Mesoamericana, al sur de la Perla del Soconusco.

En lo que se confirma esta información, la preocupación entre la población tapachulteca por la crisis humanitaria y de migración que se viven en esta zona, crece, ya que Tapachula no tiene ni los recursos ni la infraestructura para atender a miles de familias migrantes.

Por cierto, el presidente del Comité Ciudadano en la Defensa de los Naturalizados y Afroamericanos, Wilner Metelus, externó públicamente a EL ORBE su preocupación por la situación que viven los migrantes en la frontera norte de México con Estados Unidos.

Así como señaló que el Gobierno de Joe Biden tiene un plan para deportar a los migrantes haitianos a Tapachula, como propuesta, por lo que rechazó enérgicamente esa proposición, y dijo, se debe aceptar a los migrantes en Estados Unidos, porque son seres humanos y salen de sus lugares de origen por la violencia, falta de oportunidades, por lo que es necesario la solidaridad.

Consideró dicha decisión como una injusticia que se están viviendo en pleno siglo XXI, en donde EU, uno de los países más poderosos del mundo, que tiene una economía enorme y capacidad para recibir a los 13 mil haitianos varados en Texas, debe ayudar a estas personas.

La pregunta que todos nos hacemos aquí es ¿por qué Estados Unidos quiere seguir conteniendo a los migrantes en Tapachula?

Lo lógico sería que los gringos deporten a los migrantes a sus lugares de origen.

O mejor aún, porque no les construyen un campamento en territorio norteamericano.

En fin, como siempre, la mejor opinión es la de usted estimado lector.

Seguimos sin Entender.

Lamentablemente, a pesar de que en nuestra región y en diferentes zonas de la República Mexicana se presentan muchos estragos derivados de fenómenos naturales, ya sean huracanes, sismos, inundaciones, etcétera, que causan afectaciones entre la población, la realidad es que a pesar de las experiencias vividas seguimos sin entender, que más vale prevenir que lamentar.

Las inundaciones en Tula, Hidalgo y Ecatepec, Estado de México, así como el derrumbe de un cerro en el municipio mexiquense de Tlalnepantla, está desnudando un sinfín de omisiones que han cometido autoridades de todos los niveles por décadas, y que en la actualidad persisten. Además de que como sociedad también hemos contribuido directa o indirectamente a que sucedan desgracias.

Y lo comento, porque hay cientos de colonias, en diferentes municipios de diversas entidades de México que se encuentran ubicadas en zonas de muy alto riesgo, y es que, debido al crecimiento poblacional, muchas familias se han apoderado de laderas en los cerros y de los márgenes de diferentes ríos.

Esta demás poner ejemplos, aquí el punto es que debemos de hacer conciencia todos de no seguir invadiendo zonas prohibidas.

Así como urge poner más atención en los proyectos de desarrollo urbano y el cuidado al medio ambiente, por parte de autoridades.

De lo contrario, año con año seguiremos viviendo contingencias con consecuencias fatales como las que hemos visto en el presente año.

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana. ¡Ánimo!

