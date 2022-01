AMLO: Aeropuerto en Santa Lucía y Refinería de Dos Bocas se Entregarán Este 2022

Ezequiel Flores

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que este año será muy importante porque se van a entregar dos obras “muy necesarias”, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas.

“Se va a terminar el aeropuerto ‘Felipe Ángeles’ el día 21 de marzo. Acabamos de ver el avance, llevan 78 por ciento, pero están trabajando día y noche. Es una gran obra que va a ser la obra realizada en los últimos tiempos en el mundo en menos tiempo, de calidad y a un costo muy bajo”, indicó.

Al respecto, dijo que en el aeropuerto Felipe Ángeles que construye el Ejército, se van a invertir 75 mil millones de Pesos, cifra que contrastó con los 300 mil millones de Pesos del proyecto frustrado en el lago de Texcoco del Gobierno de Enrique Peña Nieto.

Sobre la refinería de Dos Bocas indicó que en este proyecto se encarga la ingeniería civil y que desde hace 40 años no se construía una obra de este tipo en el país.

“Y quiero hacer aquí un reconocimiento a Rocío Nahle que es la responsable de la obra, al mismo tiempo Secretaria de Energía, que está ahí. Así como está el general Vallejo de jefe de construcción en el aeropuerto de Santa Lucía, así está Rocío Nahle con la responsabilidad”, señaló en la conferencia mañanera.

El mandatario destacó que, a pesar del gasto millonario en el proyecto aeroportuario del lago de Texcoco, no lo iban a terminar en la administración de Enrique Peña porque en sus planes estaba para entregar la obra en el 2025, si se cumplía con el programa.

“Y, también, el estimado era de 300 mil millones y ustedes saben que así estimaron otras obras, que fueron aumentando, aumentando, aumentando y costaron hasta dos, tres veces más”, dijo y agregó:

«Entonces, vamos a demostrar que se puede hacer un gobierno distinto cuando hay honestidad, porque esa es la clave de todo”.

Por ello, consideró que si continuaba el método para hacer obra pública como era en gobiernos anteriores, a través de contratistas favoritos y empresas extranjeras que venían a saquear.

“Como las empresas españolas, no todas desde luego, pero Repsol, una empresa española famosísima, era la consentida de Felipe Calderón y les dio a ganar miles de millones de pesos y luego con el presidente Peña Nieto la OHL. No. ¿Cómo se llamaba la empresa? OHL, sí, pero la Higa de México, pero la OHL también famosísima en España relacionada con lo más alto del poder de ese país”, señaló.

Por ello, dijo que ahora en su Gobierno ya no es así y por eso se va a terminar el aeropuerto Felipe Ángeles en el tiempo estimado.

“Si no nos hubiésemos apoyado en la Secretaría de la Defensa y en la Secretaría de Marina, no hubiésemos podido avanzar en la transformación de México, son dos pilares esas instituciones del Estado mexicano”, indicó el mandatario.

Dijo que antes las Fuerzas Armadas tenían como función contribuir al progreso de México y no llevaban a cabo esa labor.

“No les daban oportunidad de despegar, de llevar a la práctica esa acción, era nada más labores de defensa, protección de la política interior -que sí era una labor importante, y sigue siendo- el apoyo a la población en caso de desastre, el Plan DN-III, para el Ejército, y el Plan Marina, para la Secretaría de Marina”, expresó.

Enseguida, arremetió contra sus opositores, quienes criticaron la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles.

“Ojalá y los que hablaron y escribieron de que íbamos a fracasar y que no íbamos a terminar a tiempo, y que se había tomado una mala decisión al cerrar, al clausurar el proyecto del lago de Texcoco terminen reconociendo de que fue lo mejor, que nos salvó el pueblo, que eso es lo importante de la democracia, porque se hizo una consulta y el pueblo dijo ‘no’ al aeropuerto del lago de Texcoco”, refirió.

Dijo que en caso de que su Gobierno le hubiera dado continuidad a la construcción del aeropuerto en el Lago de Texcoco, “hubiese sido una tragedia”. Apro