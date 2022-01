EL QUINTO PODER DE MEXICO

Les deseo un excelente y bendecido inicio de 2022, con mucha salud. Agradeciendo siempre su preferencia, permitiendo que este espacio informativo sea el más leído.

Se Acabo la Fiesta

Ernesto L. Quinteros

Arrancamos el año con toda la actitud, y para muchos se acabó la fiesta, aunque no faltará quien diga que todavía viene el Día de Reyes para culminar el clásico maratón de festividades “Guadalupe-Reyes”.

De todos modos iniciamos con la información actualizada de que la variante “Ómicron” de Covid-19 sigue poniendo de rodillas al mundo entero, ya que los contagios no han parado sobre todo en naciones europeas y en Estados Unidos.

Las alertas están encendidas en la Organización Mundial de la Salud y en las próximas semanas estaremos viendo el impacto real de las festividades en términos de contagios, debido a las reuniones familiares, concentraciones masivas que ya no se pudieron evitar en diferentes ciudades del mundo.

Epidemiólogos y especialistas en el tema aseguran que desafortunadamente no hemos aprendido la lección para continuar conteniendo al enemigo invisible.

Y es que el movimiento de población con motivo de las fiestas de fin de año fue intenso, a pesar de que en muchos países en donde se reporta un repunte en los contagios de coronavirus con la variante Ómicron, han hecho todo lo posible para evitar la propagación de la enfermedad emitiendo restricciones diversas, como la cancelación de vuelos a diversos países, el cambio de horario en comercios, centros laborales, etcétera.

Muchos de los esfuerzos se concentran en evitar que los sistemas de salud colapsen debido al alto número de personas contagiadas con la enfermedad.

Pero ¿por qué los especialistas dicen que no hemos aprendido la lección? Bueno, según ellos la respuesta está en los datos históricos desde que inició la pandemia, pues lamentablemente posterior a cada festividad los datos estadísticos muestran un repunte en los contagios.

Entonces la lógica indica que debemos cuidarnos más, y extremar precauciones en los periodos de festividades, vacaciones, etcétera.

Para nadie es un secreto que la propagación del virus depende mucho del movimiento población que se tenga en el planeta.

Por eso es muy difícil romper la cadena de contagios del enemigo invisible, porque vivimos en una sociedad en donde nos resulta indispensable reunirnos con nuestros amigos y seres queridos, además de tener costumbres con festejos muy arraigados, difíciles de cambiar.

Y es que también hay un dato que destacan los especialistas en el tema, entre la población hay personas asintomáticas, quienes en su mayoría de los casos sirven como factor de contagio, porque en primer lugar no saben que están enfermos, y además no presentan ningún síntoma.

Es por eso que, ante ese escenario, la principal arma que se tiene en contra de la enfermedad es “la prevención”.

Por el momento, en nuestro país el Gobierno Federal sigue agilizando el programa de vacunación entra la población, con la aplicación de la tercera dosis de refuerza contra el Covid-19, sobre todo entre los más vulnerables, como adultos mayores.

Y aunque suene reiterativo, también hay que mencionar que estar vacunado no quiere decir que ya no podremos contagiarnos de Covid. Eso solo es una medida preventiva, para no enfermar de gravedad.

Sin embargo, el riesgo de contagio sigue latente. Es por eso que las autoridades en este inicio de año siguen insistiendo a la población a seguirse cuidando, y que adopten todas las medidas sanitarias preventivas ya conocidas por todos.

Eso, mientras esperamos el resultado de los contagios durante toda esta movilidad de población que se da en todo el mundo por las pasadas fiestas de fin de año.

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana.

¡Ánimo!

Comentarios y denuncias:

[email protected]

Visita:

www.elorbe.com

Web:

elquintopoderdemexico.com

y Facebook:

elquintopoderdemexico

#AplanaLaCurva

#QuedateEnCasa

El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva DE SU AUTOR y no del periódico que la publica.