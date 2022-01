EL QUINTO PODER DE MEXICO

SAT, las Nuevas Reglas del Juego

Ernesto L. Quinteros

No hay plazo que no se cumpla, y entramos al 2022 con nuevas reglas del juego en el Sistema de Administración Tributario (SAT), lo que pone muy nerviosos a muchos.

De inicio, todos los mayores de 18 años tendrán la obligación de darse de alta ante el SAT, para obtener su Registro Federal de Contribuyentes. Aunque ya está más que aclarado que no habrá sanciones para todos aquellos jóvenes que no hagan el trámite.

Sobre todo, tomando en cuenta que ni empleo tienen, y menos alguna actividad económica.

Las autoridades tributarias aseguran que esta medida es para detectar empresas fantasmas con mayor facilidad o el uso de algunas identidades que son robadas para realizar acciones ilícitas.

Pero aún hay más, a partir del presente año con la adición del artículo 151 Bis del Código Fiscal de la Federación, el Servicio de Administración Tributaria también tendrá la facultad de realizar embargos, ya sea de bienes o depósitos bancarios.

La dependencia podrá notificar, por medio del Buzón Tributario, que hay un proceso de embargo para contribuyentes deudores.

Otra acción que podrá realizar el SAT en el presente año, será embargar depósitos bancarios, si detecta discrepancia fiscal, es decir, que no correspondan con lo declarado por el contribuyente o haya inconsistencias. Claro después de 72 horas, cuando la autoridad haya llegado a una resolución.

En resumen, los bienes que ahora las autoridades tributarias pueden embargar son las siguientes: Acciones, bonos, cupones vencidos, valores inmobiliarios, componentes de ahorro o inversión asociados a seguros de vida.

De igual forma la autoridad podrá hacer el embargo a cualquier otro depósito en moneda nacional o extranjera que se realice en cualquier tipo de cuenta que tenga a su nombre el contribuyente., Bienes inmuebles, bienes tangibles y de depósitos bancarios.

Así que las nuevas disposiciones fiscales que ya entraron en vigor, y que fueron aprobadas por nuestros “apreciados” Diputados federales el año pasado, vienen filosas.

Lo importante siempre será informarse bien de las nuevas disposiciones fiscales con su contador de confianza, antes de entrar en pánico, para evitar ser sorprendido.

Porque en este inicio de año hay que ponerse al corriente en el pago de una gran variedad de impuestos.

ISSSTE en Terapia Intensiva.

La Clínica del ISSSTE en Tapachula está atravesando por una situación más que precaria, ya que médicos y personal de salud que labora ahí asegura que no tienen ni lo más indispensable para atender a los derechohabientes.

Según la denuncia realizada por la Delegada Sindical, Sara Valdepeña Sánchez, en este nosocomio se atiende a miles de personas y todas las carencias ya fueron presentadas al mismísimo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien ya giró instrucciones a la Dirección General de la dependencia.

La pregunta es ¿cómo para cuándo las autoridades competentes atenderán las instrucciones del jefe del Ejecutivo Federal?

Y lo comento porque la lista de carencias que presentaron miembros del magisterio es larguísima.

Mientras que los directivos del ISSSTE simplemente no reaccionan.

Los inconformes aseguran que la situación es delicada, más en estos momentos en que se habla en el mundo entero de una cuarta ola de contagios de Covid, debido a la circulación de la variante “Ómicron”. Y es cuando se supone que los servicios de salud deberían de estar funcionando al cien por ciento.

