EL QUINTO PODER DE MEXICO

Familias Campesinas Fincan su Esperanza de Mejorar Económicamente con los Cultivos de Café y Cacao

Ernesto L. Quinteros

En algunos países latinoamericanos, el café y el cacao y sus derivados generan millonarias ganancias económicas año con año, y forman parte de un negocio multimillonario a nivel internacional.

En México, miles de familias tienen fincada la esperanza de mejorar económicamente mediante la siembra y producción de estos cultivos.

En la región del Soconusco, tenemos una amplia zona cafetalera, que año con año hace esfuerzos enormes para sostener su producción de calidad, ya sea con o sin apoyo de programas gubernamentales.

Y hay que decirlo, económicamente, de estos cultivos todavía se sostienen miles de familias en nuestra entidad.

Es por eso que el pasado fin de semana, en el marco del 1er Festival Internacional del Café Chiapas de Corazón, regiones Sierra-Soconusco, el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas entregó apoyos al sector cafetalero de esta zona y garantizó que este festival continuará creciendo a fin de que sea una plataforma que permita impulsar este producto para que se pueda financiar y comercializar en distintas partes del mundo.

“Estamos constatando que seguimos fuertes en producción de café, Chiapas es el primer productor no solo en cantidad sino en calidad y merecemos que se comercialice en todo el mundo; si tenemos el mejor café es porque lo producen con cariño y arraigo a la tierra; por eso, debemos buscar que estos festivales se queden para siempre”, dijo al entregar despulpadoras, insumos para la producción, plantas de café arábigo y árboles frutales.

En el marco de una intensa gira de trabajo que hizo por esta región, el mandatario chiapaneco agradeció la colaboración del gobierno de Italia, que se sumó a estas acciones a favor del café chiapaneco, y anunció que en 2023 se realizará el 1er Festival Internacional del Cacao; asimismo, dio a conocer que, en este municipio, se iniciará la infraestructura del Parque Temático del Mango Ataulfo y se elabora el proyecto para construir un puente elevado que evite el tráfico en la zona del mercado.

Sin duda, se están sentando las bases para continuar generando producción de calidad en los campos de esta región.

Sostener y reactivar áreas de producción agrícola generará a corto plazo importantes beneficios para el sector campesino.

Obras que Cambian Vidas Llega a “San Isidro”.

La colonia San Isidro, ubicada en el sector sur poniente de la ciudad de Tapachula, es un asentamiento poblacional que en las últimas dos décadas fue abrazada por el crecimiento urbano de esta localidad fronteriza.

En ella, no solo hay viviendas, también existen a sus alrededores escuelas y una gran diversidad de negocios establecidos por los lugareños.

Ubicada a un costado del boulevard Akishino, en donde también colinda con otras colonias, llevaba muchos años sin poder ser beneficiada con obras sociales.

El pasado fin de semana, por fin llegó la justicia social para sus más de 2 mil 350 habitantes.

Esto, gracias a que la presidenta municipal de Tapachula, Rosy Urbina Castañeda, cumpliendo con las acciones establecidas dentro plan de gobierno municipal, dio el banderazo de inicio de la construcción de la red de alcantarillado de dicha colonia, en donde se invierten “3 millones 140 mil 650 pesos” del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM-2022).

Ante integrantes del cabildo, servidores públicos y beneficiarios de la colonia, Urbina Castañeda, recordó que la transformación de Tapachula, el beneficio social y la alegría de sus habitantes es el resultado de la unidad, solidaridad y compromiso del Ayuntamiento 2021-2024 que trabaja bajo los principios de los gobiernos sensibles y honestos del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador, Rutilio Escandón Cadenas.

