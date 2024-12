Las Puertas Están Abiertas al Turismo Guatemalteco: Prestadores de Servicio

* Existe una Mejor Percepción de Seguridad en la Región.

Tapachula, Chiapas; 19 de Diciembre de 2024.- Con la llegada de la nueva administración estatal, hoy en día la percepción de inseguridad que había en Tapachula poco a poco ha ido cambiando, lo que permite que la gente tenga más confianza.

En entrevista con rotativo EL ORBE, así lo manifestó Carlos Carrasco García, presidente del Corredor Gastronómico Izapa, al afirmar que al haber más seguridad, permite invitar a los hermanos guatemaltecos a que vuelvan a visitar esta región.

Hace unos días circuló una nota donde recomendaban a los hermanos guatemaltecos a que no visitaran Tapachula por el alto grado de inseguridad que había, mencionó.

Sin embargo, dijo que, con las estrategias de seguridad puestas en marcha por el nuevo gobierno, la percepción de inseguridad ya cambió no solo en la Ciudad de Tapachula, sino también en las carreteras fronterizas donde se ve más tranquilidad y no se ha sabido de cuestiones contrarias.

El entrevistado reconoció que la llegada de los hermanos guatemaltecos a Tapachula o a la región es importante, pues su visita desprende una derrama económica vía hoteles, restaurantes y toda clase de servicios.

Aceptó que al dejar de llegar el turismo guatemalteco, las ventas en los restaurantes en el Corredor Gastronómico Izapa habían caído en 50 por ciento. Por eso, al haber acciones de seguridad por parte de las nuevas autoridades, eso les permite tener confianza en que todo va a cambiar.

Afortunadamente, dijo, para la gente de Guatemala es atractiva su visita a Tapachula por el tipo de cambio que les favorece, pero también la llegada del turismo centroamericano favorece a los empresarios de esta región. EL ORBE/Nelson Bautista