EL QUINTO PODER DE MEXICO

Por Ernesto L. Quinteros

Nadie Detiene los Presuntos Actos de Corrupción en el INM Chiapas

Parece que de nada sirvió el exhorto que envío hace un par de meses el Congreso del Estado de Chiapas a las autoridades migratorias, donde exigió a los funcionarios del INM que digitalicen el trámite de la Tarjeta de Visitante Regional.

Para nadie es un secreto que en torno al trámite de este documento existe una infinidad de denuncias de presuntos actos de corrupción, en donde se ha señalado constantemente que están inmiscuidos supuestos agentes migratorios.

En el mes de Mayo, el Diputado local por Tapachula, Enrique Zamora Morlet hizo la denuncia en la tribuna del congreso local, en donde a solicitud de los sectores productivos de la zona fronteriza, planteó la importancia de modernizar y digitalizar el trámite de la TVR. Y lograr con ello agilizar el pase de turistas guatemaltecos a territorio mexicano, que vienen frecuentemente de paseo o de compras.

Así como también digitalizar dicho trámite terminaría de una vez por todas con los presuntos actos de corrupción que existen en los pasos fronterizos establecidos.

Hay que decirlo, para los visitantes y turistas de Guatemala en esta zona fronteriza, está resultando todo un trámite burocrático y tienen que pagar mordidas y moches para que les expidan la TVR, lo que provoca que muchos dejen de visitar la región de la Costa y Soconusco, principalmente la ciudad de Tapachula.

Es irónico, pero mientras en esta región nos quejamos de la difícil situación económica por la falta de movimiento en los comercios; gracias al INM Chiapas se está espantando a cientos de clientes chapines que regularmente venían a esta zona a comprar, a hacer negocios, o simplemente de paseo. Por eso hay quienes sugieren a los funcionarios migratorios que ¡Si no ayudan por lo menos que no estorben!

Los más afectados como siempre, son los prestadores de servicios turísticos de la región, quienes ya no saben de qué manera pedir a las autoridades migratorias que pongan mayor atención con relación al tema.

Nadie se explica en esta región, cómo es que las autoridades migratorias permiten el paso ilegal de miles de migrantes cada año, y cuando se les requiere que modernicen y digitalicen el trámite de la TVR, simplemente se vuelven sordos y mudos.

Y es que en esta frontera, es más fácil ingresar a territorio mexicano por el río Suchiate, en las balsas, que pasar de manera legal por los pasos fronterizos establecidos. En fin.

Titular del INM Sigue Bajo la Mira de la Justicia

Qué podemos esperar del INM Chiapas, si a nivel nacional el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yañez, anda prácticamente con un amparo bajo el brazo para seguir prologando la acción de la justicia.

Todo porque como ya es del dominio público, el pasado 28 de Marzo del presente año decenas de migrantes de distintas nacionalidades murieron calcinados en un centro de detención de la dependencia a su cargo en Ciudad Juárez, en el norte de nuestro país.

Y cuando ya muchos creían que éste funcionario se había salido con la suya, logrando librar la acción de la justicia, hace un par de días trascendió que un juez federal aceptó iniciar el proceso legal contra Garduño por una solicitud de amparo presentada por la Fundación para la Justicia.

El objetivo es reiniciar el proceso penal contra el titular del INM, que por increíble que parezca sigue al frente de esta dependencia. En otros tiempos, seguramente ya lo hubieran encarcelado. La pregunta es ¿Quién lo protege?

Ya por lo menos lo hubieran cesado, sin embargo ahí sigue, fresco como una lechuga, al frente del Instituto Nacional de Migración; dependencia que en el presente sexenio ha resultado un verdadero fracaso. ¿Alguien dijo que quería un cambio?

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana. ¡Animooo!

Comentarios y denuncias: loque46@hotmail.com

Visita:

www.elorbe.com

Facebook:

elquintopoderdemexico

Web:

elquintopoderdemexico.com