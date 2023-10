EL QUINTO PODER DE MEXICO

Transportistas Prefieren Acarrear Migrantes y Dejan sin Servicio a Usuarios de la Región

Ernesto L. Quinteros

La crisis migratoria y humanitaria en la región de la frontera sur de México sigue teniendo un gran impacto en la vida cotidiana de la población originaria de esta región fronteriza con Guatemala.

Para nadie es un secreto que el enorme éxodo de extranjeros que continúan arribando a territorio mexicano ha rebasado por mucho la operatividad de las autoridades federales, generando problemas de salud pública, seguridad pública, etcétera.

Sin embargo otro problema que está irritando y molestando a la población de esta región, es que los choferes del transporte colectivo tanto en su modalidad de taxis y combis, que corren del municipio fronterizo de Suchiate a Tapachula, prefieren atiborrar las unidades de migrantes, y dejar sin servicio a quienes viven en esta región.

Existen una infinidad de denuncias contra los choferes de colectivos, quienes presuntamente cobran hasta tres o cuatro veces más a los migrantes por brindarles el servicio colectivo.

Es decir, los abusos son constantes contra los extranjeros, y no hay poder humano que detenga esta situación en esta zona fronteriza.

Pareciera que el objetivo es seguir timando y abusando de la población migrante que llega a esta zona.

Ante este escenario, la población originaria de esta región, exige a las autoridades que regulan el transporte público, que tomen acciones y sancionen a los concesionarios del transporte colectivo en sus distintas modalidades, ya que no es justo que dejen sin el servicio colectivo a los habitantes de esta región que tienen la necesidad de usar el transporte público.

Y es que los colectivos que circulan de Suchiate a Tapachula también hacen paradas en Frontera Hidalgo y Metapa, en donde los usuarios de estos municipios también están resultando afectados, porque los conductores de colectivos prefieren acarrear migrantes, debido a que representa un jugoso negocio.

En las últimas tres semas se ha tenido el arribo de miles de familias de distintas nacionalidades a esta zona fronteriza, quienes vienen huyendo de la pobreza, la violencia e inseguridad de sus lugares de origen. Y una vez que llegan a territorio mexicano por esta zona, su primer objetivo es llegar lo antes posible a Tapachula, en donde tienen la esperanza de tramitar documentos que les permitan continuar su camino hacia EU.

Niños y Mujeres Migrantes, los más Vulnerables.

En medio de esta crisis migratoria que parece no tener fin, cientos de niños y mujeres siguen siendo los más vulnerables.

En la frontera sur de México, los migrantes que continúan llegando a territorio mexicano, un alto porcentaje de ellos, caminan por carreteras y pasos de extravío a cualquier hora, ante la falta de recursos para pagar a traficantes de personas conocidos como “polleros”, exponiéndose a una infinidad de peligros, ya que en esta zona también proliferan bandas delictivas dedicadas a los asaltos y robos.

Aunado a ello, mujeres y niños que viajan en condiciones muy precarias, caminan desde Suchiate a Tapachula, exponiéndose a las altas temperaturas y las fuertes lluvias de la temporada.

En la zona, el enorme éxodo ya rebaso la atención de distintas instituciones de apoyos a migrantes, incluyendo al grupo Beta del INM, que se supone su principal función es brindar ayuda y orientar a los grupos de migrantes, así como garantizar la protección de sus derechos humanos.

Lamentablemente, para los miles de migrantes que cruzan por esta región “el calvario” que viven aún comienza, ya que lamentablemente han proliferado los grupos delictivos que operan en esta frontera sur de México, y su principal objetivo es seguir abusando de la población migrante.

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana.

¡Ánimo!

