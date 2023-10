EL QUINTO PODER DE MEXICO

Transporte Público Sigue Provocando Tragedias; Urge Mayor Control de Unidades

Ernesto L. Quinteros

Urge una revisión en el transporte público en sus diferentes modalidades, ya que lamentablemente la falta de revisión y un mayor control en el sector sigue ocasionando accidentes, y enlutando a familias en diferentes municipios de Chiapas.

Para nadie es un secreto que hay transportistas conocidos popularmente como “pulpos”, una minoría que acapara y posee decenas de concesiones, ya sea en la modalidad de taxis o combis, y dan un pésimo servicio colectivo a la población.

Siempre que se suscita un accidente salen a flota las irregularidades, en donde los que vienen a pagar los platos rotos, por la falta de responsabilidad de los “empresarios transportistas” son los usuarios, quienes ante alguna eventualidad de accidente deben cubrir sus gastos médicos o las afectaciones que se les cause, representando un duro golpe a la economía de las familias que tienen la necesidad de utilizar los servicios de colectivos.

Lo anterior sale a colación por la tragedia que se suscitó la mañana del pasado lunes en el libramiento norte-oriente en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en donde un colectivo tipo Urban de la ruta 91-05 se impactó con un vehículo compacto. Según algunos testigos, indican que la unidad de pasaje presuntamente transitaba a exceso de velocidad.

El saldo de este accidente fue de 3 muertos y 14 heridos, algunos de mucha gravedad, quienes ya reciben atención médica.

Este accidente demuestra una vez más que los conductores de los colectivos, en mucho de los casos, no están capacitados para conducir las unidades colectivas.

Uno de los factores de este tipo de accidentes, es el exceso de velocidad, y como suele suceder, los más perjudicados siempre son los usuarios quienes tienen la necesidad de viajar en estas unidades, que ya representa un peligro para el público en general.

La pregunta sigue siendo la misma: ¿Qué debe pasar para que las autoridades competentes metan orden en el sector transporte?

Está claro que debe de existir, de entrada, una mayor supervisión para los conductores de estas unidades, y constatar que están debidamente capacitados para ello.

Además, en caso de un accidente como el que hoy comentamos, los responsables de pagar todos los gastos médicos de los heridos, así como los gastos funerarios de los fallecidos, deben ser los dueños de las concesiones o los “empresarios del transporte”, que en mucho de los casos tienen decenas de unidades, y peor aún, siempre hay denuncias que carecen de seguros con cobertura amplia con daños a terceros.

La tragedia en mención debería de servir para que las autoridades competentes pongan mayor atención en el tema. De lo contrario seguiremos en las mismas, y los más afectados seguirán siendo los usuarios de los colectivos en sus distintas modalidades.

En pocas palabras, la población usuaria del transporte público paga un servicio muy caro y de muy mala calidad.

Frontera Sur Desprotegida.

La frontera sur de México sigue desprotegida al paso de migrantes de distintas nacionalidades y también de todo tipo de mercancías que llegan a territorio mexicano y se comercializan en diferentes mercados de la ciudad de Tapachula y la región de la costa de Chiapas.

Lo más peligroso es la entrada de productos conocidos como “milagrosos” y que representan un verdadero riesgo para la población en general que los consume.

Así como existe una gran variedad de medicamentos que se comercializan sin ningún control sanitario.

Mientras tanto las autoridades federales, singuen pasivas ante esta situación, en donde es ya urgente crear una mejor infraestructura fronteriza.

¿Alguien dijo que quería un cambio?

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana.

¡Ánimo!

