Por Cada Décima de Grado de Calentamiento se Intensifican los Riesgos Climáticos

Diego Alcalá Ponce

Amable lector: Los eventos climáticos catastróficos ocurridos en los últimos años, sobre todo en 2022 y lo que va del resto de 2023, son más que suficientes para reconocer, y aceptar, que el cambio climático es ya realmente alarmante. Lo ocurrido en Libia y en el Estado de Guerrero no son más que pruebas del mortífero coctel de sequías, deshielos, huracanes, olas de calor extremo, etc., que el cambio climático nos está preparando desde hace rato.

Informe Sobre la Brecha de Adaptación 2022. -1-11-22 -PNUMA. -El cambio climático está azotando golpe tras golpe a la humanidad y al planeta. Esta arremetida violenta seguirá intensificándose por años, incluso si la humanidad internacional acuerda reducir sus emisiones de efecto invernadero. Fuimos testigos de ello, a lo largo de 2022: de manera particularmente despiadada en las inundaciones que sumergieron a gran parte de Pakistán. Para evitar que esos efectos empeoren, la comunidad internacional debe reducir urgentemente las emisiones de efecto invernadero.

Sin embargo, como lo señala el PNUMA, en la edición de 2022 de su Informe Sobre la Brecha de Adaptación: progresos insuficientes y excesivamente lentos. La incapacidad de adaptarse al cambio climático pone al mundo en peligro; se requiere con urgencia que todos los países multipliquen sus esfuerzos por adaptarse a los impactos del cambio climático que ya está aquí y a los que vendrán. Sin embargo, los esfuerzos mundiales en materia de planificación, financiación e implementación de las medidas de adaptación no están a la altura de los riesgos climáticos cada vez mayores.

Los riesgos climáticos se incrementan a paso galopante a medida que se acelera el calentamiento, por tanto, la mitigación como la adaptación son fundamentales para ayudar a las comunidades y países vulnerables a sobrellevar las consecuencias del cambio climático:

1.- Una sequía de años en el Cuerno de África, inundaciones sin precedentes en el Sur de Asia y un intenso calor estival en todo el hemisferio norte evidencian una tendencia en el aumento de los riesgos climáticos; estas consecuencias ocurren a tan solo 1, 1°C de calentamiento global por encima de los niveles preindustriales.

2.- Esta situación preocupa porque el calentamiento global tiende a aumentar un 2,4 a 2,6°C para finales del siglo si se mantienen las actuales Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (CDN) establecidas en el marco del Acuerdo de París. Sin embargo, de no ser reformadas, las políticas actuales conducirían a un aumento de 2,8°C en la temperatura mundial.

3 -En el Sexto Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos Sobre el Cambio Climático (IPCC) se concluye que por cada décima de grado de calentamiento global se intensificarán los riesgos climáticos.

Amable lector: Lo ocurrido en Libia y en Acapulco, es apenas el comienzo de esta serie de eventos climáticos catastróficos que comenzó hace rato y que, inevitablemente, seguirán presentándose; por lo pronto, ya lo estamos enfrentando en casa. En este mismo espacio hemos advertido que dentro de poco los huracanes podrían llegar a categoría 6, pero si no lo entendemos, pues…

Sombreando la Tierra.

National Geographic. Agosto de 2009. Si no reducimos el uso de combustibles fósiles con rapidez, el calentamiento global se nos puede salir de las manos. Algunos científicos dicen que urge un plan B: Una sombrilla gigante para enfriar el planeta. Algunos lo llaman hibris; otros, razonamiento frío. Pero la idea de combatir el calentamiento diseñando deliberadamente un clima más fresco, como construyendo una especie de parasol planetario, ha migrado de lo alternativo a la ciencia dominante. Ya estamos modificando el clima accidentalmente, dicen los partidarios de la geoingeniería, ¿por qué no hacer algo intencional e inteligente para detenerlo?

«Si un país comienza a pensar que está en sus intereses vitales hacerlo, y tiene el poder suficiente, me parece difícil imaginar que no lo haga», dice Ken Caldeira, experto en clima de Carnegie Institution.

Caldeira habla de la forma más sencilla y económica de geoingeniería: construir una sombrilla en la estratósfera, hecha con millones de toneladas de partículas reflectantes diminutas, como sulfatos.

Y existen pocas dudas acerca de la posibilidad de enfriar la tierra de esa forma, porque los volcanes así lo hacen. Después de la erupción del Pinatubo en Filipinas, en 1991, por ejemplo, lanzando 10 millones de toneladas de azufre a la estratósfera y esparciendo una bruma que redujo la intensidad solar en el planeta, la temperatura promedio anual descendió en unos 0.6 grados Celsius.

Desde luego que la idea parece descabellada, pero tiene sentido y puede ser el inicio de un remedio, o paliativo, a esta terrible situación climática. Algo es algo, y lo mejor es considerar todo aquello que conduzca a una solución viable. Continuará… Sun