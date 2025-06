EL QUINTO PODER DE MEXICO

Sector Productivo del Soconusco Dice no Estar Listo Para la Reducción de la Jornada Laboral

Ernesto L. Quinteros

Primero fue la COPARMEX, la que manifestó su preocupación por la posible entrada en vigor de la jornada laboral de 40 horas, por lo que pedía a las autoridades ir aplicando la medida de manera paulatina, pues de lo contrario se afectaría a las pequeñas y medianas empresas en el Soconusco.

Sobre este tema, el pasado lunes, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), también ya fijó su postura, lo cual obedece a un planteamiento nacional.

A través de su dirigente en la Perla del Soconusco, Abel Ruiz Méndez, expuso en rueda de prensa que reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales ha encendido las alertas en el sector empresarial de Chiapas, particularmente en la agroindustria, micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), y advierten sobre el impacto económico que esta reforma podría generar.

Expresó también su preocupación al considerar que los sectores productivos en nuestra entidad no están en condiciones de implementar este cambio sin consecuencias negativas,ya que desde su perspectiva, Chiapas ya enfrenta una escasez de mano de obra, especialmente en sectores como el bananero y la agricultura.

El fenómeno migratorio también juega un papel clave, indicó. La diferencia en el tipo de cambio con Guatemala ha disminuido el atractivo laboral en México para trabajadores extranjeros, ya que estos exigen salarios más altos, lo que incrementa los costos operativos. Reducir la jornada significaría contratar más personal para mantener la producción, una carga difícil de sostener para muchas empresas.

El dirigente enfatizó la fragilidad del ecosistema agroindustrial local. Aunque no proporcionó cifras concretas, destacó que la cadena productiva depende directamente del sector agrícola.

Hizo un especial énfasis en que, si el campo sufre, toda la industria resentirá la difícil situación económica.

Una de las mayores inquietudes de los industriales, es la desigualdad entre la capacidad económica del Gobierno y la de las MIPYMES. Mientras las dependencias públicas pueden cubrir turnos adicionales con una doble nómina, las pequeñas empresas carecen de esa posibilidad. “Una MIPYME no puede absorber esos costos. Esto podría empujarlas a la informalidad, o incluso al cierre definitivo”, alertó.

Ruiz Méndez hizo un llamado urgente a las autoridades federales para considerar una implementación gradual que permita a los sectores productivos adaptarse.

Ante ese escenario, ya que la jornada laboral de “40 horas en nuestro país” ya fue aprobada por los legisladores federales. Los industriales también están pidiendo tiempo a las autoridades, para que dicha disposición sea aplicada de manera paulatina y que las empresas tengan tiempo para irse ajustando.

El dirigente de CANACINTRA manifestó que en este momento el sector empresarial ya reciente una difícil situación económica derivado de los costos logísticos y barreras de competitividad. Con la aplicación de la disminución de la jornada laboral a 40 horas, prácticamente se estará asfixiando a los pequeños y medianos empresarios en nuestro país.

Como sea, en breve veremos las consecuencias de esta iniciativa. Ya que, según nuestros legisladores federales, esta iniciativa que ya está aprobada, y debería de entrar en vigor para el presente mes, una vez publicada en el Diario Oficial de la Federación. ¿Alguien dijo que quería un cambio?

Gusano Barrenador, un Dolor de Cabeza para Productores.

Los casos de miasis en animales y personas por gusano barrenador, lamentablemente van en aumento.

Lo más delicado es que los productores ya sea de pollo, ganado bovino o porcino, están seriamente afectados económicamente. Para que se dé una idea estimado lector,los ganaderos deben invertir de 800 a mil 200 Pesos por animal, en caso de tener algún animal infectado. Claro, dependiendo del grado de la infección, la inversión en medicamentos podría ser más.

Así que hagan números, porque hay ganaderos que tienen de cincuenta, cien o más animales. Y lo mismo sucede con los productores de cerdo y pollo.

Otra mala noticia es que también los casos de miasis en personas por gusano barrenador, también han aumentado. Según las autoridades de salud de nuestro país ya son 13 las personas infectadas.

Mientras tanto, no se ve una acción oportuna y eficaz por parte de las autoridades federales de nuestro país para atender esta problemática, que pareciera que están más preocupadas por seguir validando la elección judicial. Mientras tanto la industria alimentaria sigue en riesgo en territorio nacional. En fin.

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana.

¡Ánimo!

