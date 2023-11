«Fentanilo es un Riesgo Emergente de Salud Pública»

El fentanilo no sólo es un «riesgo emergente en materia de salud pública», sino una droga «con la capacidad de transformarse en una epidemia» y, por tanto, requiere de una respuesta amplia, considera el doctor Jarbas Barbosa, director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

En entrevista con EL UNIVERSAL, durante su visita a México, consideró que se debe mantener la vigilancia del Covid-19 y, en ese sentido, la organización trabaja para garantizar el acceso de la población, especialmente los sectores prioritarios, a la vacunación. México, aseguró, ha tenido logros importantes en la eliminación de enfermedades como la oncocercosis, el tracoma, y avanza en la lucha contra la malaria. En el tema del cáncer, habló del trabajo de la OPS para lograr una alianza entre países, a fin de tener mejores precios en los medicamentos de alto costo.

-¿Qué le deja esta visita a México? Una vez que ha visto el panorama más de cerca, ¿cuáles considera los desafíos más importantes del país en términos de salud?

–Vine para una reunión internacional de farmacovigilancia, pero aproveché para tener un contacto con las autoridades de salud. Revisar las prioridades, nuestra cooperación, y también para tener una reunión con las instituciones de salud del país. Tuvimos una reunión con los 12 centros colaboradores de la OPS/OMS que colaboran con distintas áreas. Estamos en una situación de salida de la fase más aguda de la pandemia. Es el momento de buscar cómo podemos fortalecer los sistemas de salud, avanzar hacia la salud universal, implementar todas las lecciones que aprendimos durante la pandemia.

-El Covid-19 sigue rondando. ¿Considera que la región mantiene arriba la guardia?

—La región sigue vigilando el virus. La OPS ha liderado un proceso de fortalecimiento de la capacidad de vigilancia de laboratorio (…) que es fundamental para identificar si aparece una nueva variante del virus.

Hoy ya tenemos en América Latina 25 países con capacidad de vigilancia genómica, incluyendo México, que tiene una capacidad importante. Esa red sigue funcionando y es muy importante porque va a garantizar la capacidad de identificar inmediatamente si tenemos una nueva variante.

-Hablando del tema de las vacunas. En México se empezó a aplicar la cubana Abdala y la rusa Sputnik, no avaladas por la OMS. En Estados Unidos se está aplicando Pfizer y Moderna, actualizadas, pero ya no de manera gratuita. ¿Se puede hablar de que existe una desigualdad en el tema de las vacunas en la región? ¿La OPS está trabajando alguna estrategia o está trabajando con los países para ver de qué manera lograr que las vacunas sean más accesibles?

—Es importante garantizar el acceso de todas las personas de todos los países de la región a las vacunas (…) las vacunas siguen siendo la herramienta más efectiva para prevenir los casos graves y muertes por Covid-19. La OPS tiene un fondo rotatorio de vacunas, que es un mecanismo de compra regional que trabaja ya hace 42 años en la región y estamos ofreciendo a los países la posibilidad de adquisición por intermedio del fondo rotatorio (…) en el caso de México es Cofepris-,regalaron al principio las autorizaciones de emergencia porque no había tiempo para seguir con el proceso rutinario de evaluación. Ahora están haciendo las evaluaciones con sus registros regulares.

-Pensando en los desafíos. El problema del fentanilo, que asola a EU, que afecta a México, comienza a extenderse en la región. ¿Es un tema que le preocupa a la OPS? ¿Es un tema que estén abordando?

—El tema de adicción a las drogas sicoactivas es un problema importante de salud pública en muchos países de la región. Casi todos, creo. Estamos trabajando en esto.

El fentanilo es un riesgo emergente porque a pesar de que en los países de América Latina no hay una detección de un uso, la hay en Estados Unidos, en Canadá. Hay coordinación desde el punto de vista de las autoridades de seguridad, pero también de las autoridades de salud pública para el tema de fentanilo.

Es importante incluir esa información para los profesionales de salud, también para las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con el tema de adicciones, porque es una droga muy peligrosa, que puede tener un efecto como el crack, heroína y otras drogas.

Toda droga que emerge con la capacidad de transformarse en epidemia debe tener respuesta amplia, no sólo desde el punto de vista de seguridad, sino como el problema de salud pública que es. Sun