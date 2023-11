Sin Atlas de Riesgos, 80% de Municipios de México

Al menos mil 970 municipios de México, es decir, 80% carecen de un Atlas de Riesgos. Ello, a pesar de que este es uno de los países con mayor peligro catastrófico por fenómenos naturales, lo cual deja expuesta a más de 70% de la población ante huracanes, sismos, deslaves o lluvias y sin planes de contingencia, de alerta, evacuación y reconstrucción, tal como ocurrió con Otis en Acapulco, Guerrero, destacan especialistas y estudios legislativos.

Dicha situación se ve agravada con los nombramientos de funcionarios de Protección Civil sin el perfil profesional ni la experiencia, y cuyos encargos son resultado de prebendas políticas y partidistas, como el caso de Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil y licenciada en Historia del Arte.

Su perfil es similar al de la inmensa mayoría de los encargados de dichas áreas a nivel estatal y municipal, quienes no tienen los conocimientos para actuar en casos de contingencias para alertar y mitigar los daños a la población.

De acuerdo con diversos análisis legislativos, exhortos e iniciativas, existe desinterés por parte de las autoridades de más mil 970 municipios que no tienen Atlas de Riesgos, ni planes de prevención o mitigación ante inundaciones, deslaves, sismos, lluvias, huracanes, tornados e incluso incendios, explosiones y otros fenómenos.

Los municipios que sí tienen Atlas de Riesgos o de Protección Civil, es decir 505, no los han actualizado en los últimos 10 años, por lo que son obsoletos ante el crecimiento de la población, de la mancha urbana y de nuevos asentamientos en zonas como laderas, lechos de ríos, barrancas o zonas costeras.

Sumado a este panorama y en una revisión de los perfiles de los titulares de Protección Civil a nivel federal y estatal realizado por EL UNIVERSAL, históricamente los cargos se han entregado a políticos sin experiencia, a funcionarios que no encontraron acomodo en el gabinete, que no fueron candidatos o como premio de consolación y con la idea de que nunca ocurrirá una tragedia.

En pocas ocasiones se han dado a profesionales en la materia, a pesar de que cada año se repiten emergencias a causa de sismos, huracanes, lluvias, deslaves, incendios o accidentes en minas.

Según los currículums de los encargados de estas áreas a nivel nacional y estatal, las trayectorias son variopintas, ya que si bien hay perfiles con una alta preparación en el tema, incluso con cursos internacionales y libros publicados, la mayoría no tienen experiencia alguna.

Lo mismo se han desempeñado como bailarinas, expertos en arte, diputados, dentistas, historiadores, abogados e incluso hay quienes reconocen que fueron nombrados sin saber nada sobre Protección Civil.

Por ejemplo, en Baja California, el coordinador estatal de Protección Civil, Salvador Cervantes Hernández, es cirujano dentista; en Baja California Sur, Benjamín García Meza, subsecretario de Protección Civil, ha sido diputado suplente y no aparece su currículum en el directorio del gobierno; en Campeche, Bertha Pérez Herrera, secretaria de Protección Civil, es pedagoga de profesión y exdirectora de un grupo de danza; en Zacatecas, Jeú Márquez Cerezo, coordinador estatal de Protección Civil, es por su lado exdiputado federal y abogado.

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a nivel nacional 41.8% del personal que trabaja en las Unidades de Protección Civil de los estados se desempeña en funciones administrativas y de apoyo, es decir, en burocracia y menos de la tercera parte están dedicados a labores de rescate y prevención.

Un 28.1%, es decir, casi tres de cada 10 se dedican a funciones como binomios caninos (persona instructora y can), a rescate acuático, aéreo, manejo de emergencias con materiales peligrosos, extracción vehicular e investigación.

De acuerdo con el Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2023, del Inegi, sólo 4.8% de ese personal tiene funciones de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas; 5.3%, se desempeña en el servicio paramédico y 19.4% laboran como bomberos.

El académico e investigador, Rafael Rodríguez González, con maestría en Geografía por la UNAM, lamenta que el perfil de la mayoría de estos funcionarios, que responden más a intereses políticos, de grupos o partidos, que contar con especialistas en Urbanismo, Ingeniería y Geología, o al menos tener cursos o certificación de universidades nacionales o internacionales en materia de Protección Civil. Sun