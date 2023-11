EL QUINTO PODER DE MEXICO

Urgen Legislar Sobre Tema Migratorio para Proteger a Mexicanos

Ernesto L. Quinteros.

La crisis migratoria y humanitaria en la frontera sur de México sigue creciendo, y se continúa tornando un tema de seguridad nacional.

Por eso urge que se tomen nuevos acuerdos internacionales, pero sobre todo que se legisle sobre el tema, pero con enfoque diferente, que sea principalmente para proteger a la población de México.

Ya que en la actualidad, parece que los derechos de los mexicanos se encuentran devaluados, menos preciados. Todo porque las autoridades en nuestro país, están más preocupadas por presentar un rostro diferente ante la comunidad internacional.

En donde México se vea como un país humanista, aunque en la realidad, es todo lo contrario. Ya que es del dominio público que los migrantes cuando cruzan por nuestro país son objeto de todo tipo de abusos, a manos de corporaciones policiacas y de grupos criminales.

La situación se complica en esta frontera sur, y en diferentes puntos de la República Mexicana, debido al ingreso masivo de extranjeros. Por eso, insistimos “urge” que se retome el tema, para evitar complicaciones sanitarias y de seguridad pública, entre otras cuestiones adversas.

El tema no es nuevo, sin embargo el escenario internacional ha cambiado, y eso también puede traer complicaciones para el gobierno de México y su población.

Y es que entre las miles de familias migrantes que a diario cruzan por esta región de la frontera sur, también pueden venir infiltrados grupos de terroristas o criminales internacionales.

Mientras que en el tema sanitario y de salud pública, este inmenso ingreso masivo de extranjeros a nuestro país, también puede traer consigo enfermedades de fácil expansión, y de alta peligrosidad.

Si hay algo que debemos de cuidar en nuestro país es la escasa paz y las pocas libertades que nos quedan.

No hay que perder de vista que nuestros vecinos del norte, por décadas han visto con ojos de deseo a nuestro territorio.

Por eso, hay voces a nivel nacional e internacional que sugieren que es ya necesario retomar el tema migratorio, para poner orden, pero sobre todo, proteger a la población de nuestro país que en este momento prácticamente se encuentra expuesta a todo tipo de peligros y circunstancias.

Si bien es cierto que las familias migrantes vienen huyendo de la pobreza, la miseria y la violencia de sus lugares de origen; también es una realidad que se tiene que empezar a poner orden y sobre todo, priorizar la protección de la población de nuestro país, y esa es tarea del gobierno en turno.

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana.

¡Ánimo!

