WhatsApp, YouTube y TikTok, Apps más Usadas por Niños Mexicanos

Ciudad de México; 3 de Noviembre.- Desde muy corta edad, los niños ya están inmersos en la tecnología. De acuerdo con Kaspersky, en promedio, el 30% de los niños en México recibe su primer dispositivo móvil inteligente a los nueve años y en este pueden acceder a todo tipo de información y contenidos.

Por ello, es muy común que los pequeños ocupen con frecuencia varias aplicaciones que pueden ayudarles a mantenerse comunicados hasta para su propio entretenimiento.

Recientemente Kaspersky Safe Kids, el sistema que garantiza la protección informática de los menores, reveló el «top 5» de aplicaciones más usadas por los niños mexicanos. En los resultados obtenidos entre junio y agosto del 2023, resultó que las aplicaciones más usadas por los pequeños en México son: WhatsApp (26%), YouTube (18%) y TikTok (14%).

De estas aplicaciones, le siguen Chrome con el 11% y Roblox con el 7%, ocupando así el cuarto y quinto lugar respectivamente.

Este estudio se basó en las consultas que hacen los niños en línea, «basándose en datos anónimos proporcionados voluntariamente por los usuarios de Kaspersky Safe Kids en las aplicaciones Android más solicitadas y las búsquedas más realizadas», dio a conocer Kaspersky en su informe.

¿Qué Consumen los Niños en Estas Aplicaciones?

El estudio de Kaspersky reveló el tipo de contenido que le gusta consumir a los niños en estas aplicaciones. El informe señala que lo que más buscaron los niños en YouTube fueron canales y blogger de entretenimiento, retos y estilo de vida con el 21%. Por otra parte, un 21% lo obtuvo la categoría «otros», la cual integra contenido que tiene que ver con memes e historias.

Por su parte, el contenido gamer ocupó el tercer lugar de la encuesta con un 15%. «Otras categorías que encabezaron la lista fueron música (13%), películas, dibujos animados, programas de televisión (12%) y videojuegos (9%)», señaló Kaspersky.

Skibidi Toilet fue uno de los principales canales que vieron los niños en el formato de video corto a través de YouTube Shorts. Este canal muestra una serie de dibujos animados creados por el influencer DaFuq!? Boom!. Por su parte, la miniserie de videojuegos Lacey’s Games también acaparó la atención de los niños.

En cuanto a series de dibujos animados, los niños consumieron series como LadyBug, My Little Pony, Peppa Pig y Helluva boss.

Por otro lado, la cultura asiática también ha acaparado la atención de los niños, pues el estudio de Kaspersky reveló que entre los programas de televisión que más consumen los niños se encuentran dos dramas chinos: We Fall In Love (2023) y Love Forever Young (2023). Además, en tendencias musicales, quien se llevó la corona fue el kpop, pues casi el 19% de las búsquedas estuvieron relacionadas con grupos surcoreanos en donde destaca la girlband BlackPink. Sun