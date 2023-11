EL QUINTO PODER DE MEXICO

Urge Destituir al Delegado del INM en Chiapas, por Inoperante

Ernesto L. Quinteros

En la Carretera Costera de Chiapas, los migrantes de distintas nacionalidades que mantienen un bloqueo a la altura de la aduana de Cerro Gordo en Huixtla, están provocando un daño económico y social sin precedentes a empresarios y población en general.

Lamentablemente, el actual delegado del INM Chiapas, Roberto González López está inoperante, aparte de que es un perfecto desconocido pues dicho instituto no ha tenido ni siquiera el detalle de presentarlo a los diferentes sectores sociales de la región desde que tomó posesión del cargo.

Es del dominio público que en esta zona fronteriza se vive una crisis migratoria sin precedentes, en donde a diario siguen arribando a territorio mexicano cientos de familias de migrantes de diversas nacionalidades.

No hay control ni sanitario ni de ningún otro aspecto, por lo que ya se ha hecho los señalamientos hasta el cansancio, que la problemática es ya de “seguridad nacional”.

Es inaceptable que los migrantes tengan tomada la Carretera Costera de Chiapas, ante la complacencia e inoperatividad de las autoridades migratorias.

Por esta situación, cada vez son más las voces que exigen la destitución inmediata de este mal funcionario migratorio, quien lejos de ser parte de la solución a la crisis migratoria se ha convertido en el problema.

Y es que a parte de las constantes quejas de los indocumentados, de extorsiones y de cobros económicos indebidos por parte de presuntos agentes migratorios, ahora hay que sumarle las protestas de los extranjeros, quienes en su desesperación están realizando este bloqueo.

Por increíble que parezca, el actual Delegado del INM en Chiapas, ni se inmuta.

Según denuncias de algunos funcionarios y empleados de la dependencia, Roberto González López presuntamente ni se aparece en las oficinas del INM a cumplir con su trabajo. Ya que delega todas sus responsabilidades a otros mandos, provocando un verdadero relajo.

Situación que también ha incentivado que grupos delictivos prácticamente se hayan apoderado del tráfico de personas, y manteniendo el control del jugoso negocio de las extorsiones y la supuesta venta de documentos migratorios apócrifos, tanto, que han trascendido denuncias sobre ofrecimiento a los migrantes viajar por avión al centro y norte del país.

Es decir, el migrante que tiene para pagar a los supuestos agentes del INM, tiene la oportunidad de viajar por nuestro país de manera tranquila y cómoda.

Mientras tanto, la población originaria de esta región de la costa de Chiapas, que se espere.

Con justa razón, los chiapanecos de esta zona se encuentran irritados y molestos por la falta de compromiso de parte de funcionarios del Instituto Nacional de Migración, quienes pareciera que están más preocupados por los negocios económicos ilícitos que les puede dejar esta enorme crisis migratoria.

La pregunta sigue siendo la misma: ¿Qué tiene que pasar para que las autoridades migratorias verdaderamente hagan su trabajo?

Porque después, cuando ya revienta algún problema mayor, entonces sí, ahí viene la repartición de culpas entre las autoridades. Sin embargo, el principal responsable para atender a los migrantes es “el INM Chiapas”. No hay más.

Por cierto, sobre este penoso y lamentable tema, el único que ha levantado la voz para defender a la población y exigir al Delegado de Migración en Chiapas que cumpla con su trabajo, ha sido el Diputado local por Tapachula, Enrique Zamora Morlet. Solo, los demás representantes y funcionarios, o no son de Chiapas, o no les interesa lo que está pasan en nuestra entidad. En fin.

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana.

¡Ánimo!

