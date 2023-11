Exgobernadores Obtienen Embajada o Consulado Tras Renunciar a Partido

La titular de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, propuso a Omar Fayad como Embajador de México en Noruega, luego de que el Exgobernador de Hidalgo concluyera su mandato y renunciara al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Cinco Gobernadores más han obtenido Embajadas, al perder alguna elección o desacuerdo con el partido fueron propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Fayad se Suma a Quirino, Aysa, Pavlovich y Carlos Joaquín.

Entre los personajes que se vieron beneficiados con el cargo diplomático se encuentran Quirino Ordaz Coppel, un empresario mexicano que fungió como Gobernador de Sinaloa de 2017 a 2021, al dejar el cargo se convirtió en embajador de México en España en 2022.

Además, la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich la cual militaba en el PRI fue propuesta como cónsul de Barcelona al concluir su cargo en 2021.

El exgobernador de Campeche, Carlos Aysa, quien terminó su cargo como gobernador interino en 2021, sin renunciar al PRI recibió la Embajada de México en República Dominicana, la cual actualmente dirige.

El exmandatario de Quintana Roo, Carlos Joaquín González quedó a cargo de la Embajada de México en Canadá. Fue ratificado al inicio de 2023 entre críticas y acusaciones al líder del Ejecutivo por premiarle con el cargo pese a reprimir manifestaciones feministas en la entidad.

¿Embajadas por Compra de Conciencias?

Omar Fayad, el quinto, y quien fuera exmandatario de Hidalgo fue propuesto como embajador de México en Noruega. AMLO defendió al expriista al hablar sobre la designación.

«Bien muy bien, lo de Omar, ¿por qué lo propuse?, tengo con Omar un compromiso. Si me dicen después de la pandemia cuál el momento más difícil que he enfrentado, Tlahuelilpan, Hidalgo, cuando por el huachicol hubo una tragedia horrible, que me dolió muchísimo… era dolorosísimo ese incendió que le costó la vida a mucha gente, llegué y ya estaba Omar y no se despegó», contó el Presidente.

Al cuestionarlo si compraba conciencia con cargos diplomáticos, el presidente López Obrador respondió que no caería en provocaciones.

«Estoy explicando porque, porque a mí me impacta mucho eso por la cuestión humana, eso nunca lo voy a dejárselo de agradecer, cada quien tiene su manera de sentir, pero para mí esos momentos de humanismo son fundamentales». Sun