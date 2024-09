EL QUINTO PODER DE MEXICO

Familias Tapachultecas se Reencuentran en el Parque Central Miguel Hidalgo

Las familias tapachultecas recuperaron uno de los espacios públicos más importantes de la ciudad de Tapachula; el Parque Central “Miguel Hidalgo”, el cual antes se encontraba secuestrado por el intenso flujo migratorio que transita por esta zona.

Desde que hace unas semanas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró este renovado espacio en donde se invirtieron recursos municipales, lo cual le da una imagen moderna y funcional. Son miles de familias tanto de Tapachula como de otros municipios los que acuden a diario a disfrutar de este parque, en donde en la actualidad se realizan diversas actividades artísticas y culturales.

Así como desde hace unos días este parque cuenta con adornos y escenografía navideña, con motivo de las fiestas de fin de año, lo cual las familias aprovechan para convivir y tomarse fotos que comparten en redes sociales.

Son cientos de niños, jóvenes y adultos mayores tanto de Tapachula como de otros municipios de la región, que a diario acuden regularmente en familia para disfrutar de este espacio.

Por cierto, el pasado fin de semana, este parque lució completamente abarrotado, ya que fueron miles de personas las que acudieron a la clausura de las actividades del XX Festival Internacional de las Culturas y las Artes “Fray Matías de Córdova”, promovido por las autoridades estatales con el apoyo de las autoridades locales.

El “Miguel Hidalgo” fue el escenario perfecto para la presentación de diversos grupos artísticos y culturales, por varios días. Lo cual sin duda le está dando funcionalidad y vida a este espacio.

La verdad, la remodelación del corazón de Tapachula también ha impactado en la reactivación económica de cientos de comercios y prestadores de servicios que operan en esta zona de la ciudad, gracias a la visita de miles de familias que se están reencontrando en uno de los principales espacios públicos de la Perla del Soconusco.

Y es que también la ampliación de la zona peatonal sobre la 8ª Avenida Norte, entre 3ª y 7ª Poniente, proyecta una mejor vista para poder apreciar la arquitectura del antiguo palacio municipal y la Iglesia de San Agustín.

Dice Samuel García que Siempre No va.

Independientemente de todos los análisis políticos habidos y por haber, sobre la declinación del Gobernador de Nuevo León Samuel García para no participar en la contienda presidencial. Lo que se visualiza en esta entidad, es un verdadero relajo administrativo y político.

Era lógico que los Diputados locales en esta entidad, que en su mayoría son del PAN y el PRI, no permitieran al mandatario con licencia dejar a una persona afín a él como gobernador interino para que le cuidara las espaldas. Desde ahí Samuel García y sus asesores tuvieron un error de cálculo.

Y ahora ya se metió en un embrolló legal, ya que al regresar a sus funciones como Gobernador de Nuevo León, no notifico al Congreso del Estado sobre esa decisión, por lo que se supone que la Licencia para separarse del cargo sigue vigente.

Derivado de toda esta situación, entre la población de Nuevo León hay desencanto, y de decepción, ya que se supone que votaron por un cambio, sin embargo les está saliendo peor el remedio que la enfermedad.

Sin duda el más afectado en esta situación, será el partido político Movimiento Ciudadano (MC), el cual ya no se ve como una opción confiable y seria para el próximo proceso electoral. Ya que fue muy evidente que solo atienden los intereses de palacio nacional.

