EL QUINTODER DE MEXICO

Por Ernesto L. Quinteros

Incremento al Salario Mínimo en México;

¿Beneficio o Carga Para el Sector Productivo?

A la clase trabajadora de nuestro país le dio gusto escuchar cuando el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció a principios del presente mes que se incrementaba el salario mínimo.

Mientras que esta medida para muchas pequeñas y medianas empresas representa una dura carga presupuestal para el año próximo. Y eso está orillando a un buen número de empresas a recortar personal o en algunos casos extremos a cerrar sus puertas.

Como todos recordamos, el mandatario mexicano anunció un incremento del 20 por ciento en todo el país en el salario mínimo, el cual pasará de 172 pesos a 207 pesos diarios a partir del 1 de enero del año próximo. Mientras que en la zona norte del país, pasará de 260 a 312 pesos al día; un alza de mil 584 pesos mensuales.

Según datos oficiales, con esta medida se estaría beneficiando a 6.4 millones de trabajadores en el país, indicó el mandatario. Además de que supuestamente con este incremento también se estaría recuperando el 90% del poder adquisitivo.

Sin embargo, la realidad que se vive en amplias regiones del país con respecto a esta medida, contrasta mucho con las cuentas alegres que se hacen desde el Gobierno Federal.

Y es que mientras el salario mínimo incremento un 20%, un buen número de productos y servicios ha subido de manera desproporcionada, lo cual le pega muy duro a la clase trabajadora.

Un ejemplo claro es el transporte público, el cual en diversas entidades del país ha subido sus costos hasta un 30% más.

Lo mismo pasa con productos de la canasta básica, por ejemplo, el huevo, la tortilla, aceite comestible, azúcar y la carne, por mencionar algunos, los cuales han tenido un incremento del 50 por ciento o más en el presente año.

Pero peor aún, hay productos como “el azúcar” que es básico para la elaboración de otros productos como el pan dulce, bebidas, etcétera, y como su incremento ha sido del cien por ciento en este año, lo que obligó a industriales a ajustar sus precios en diversos productos.

Es decir, el incremento del 20 por ciento al salario mínimo es prácticamente una vacilada.

Por eso el anuncio del incremento al salario mínimo no ha sido bien recibido para las pequeñas y medianas empresas, que son los que generan los empleos, ya que para el año próximo tendrán que pagar una diversidad de impuestos, y a eso hay que sumarle un incremento al salario de sus trabajadores.

Y para ese sector productivo del país, no hay beneficios, ni programas de apoyo.

El sector productivo de nuestro país coincide en que las autoridades federales, mejor concentraran sus esfuerzos en evitar que se sigan incrementando los costos en productos y servicios, y sería algo más benéfico en términos económicos.

Porque de nada sirve estar incrementando el salario mínimo, si los productos y servicios aumentan al doble. Algo muy desproporcionado, y no hay un equilibrio económico.

Así como el poder adquisitivo de los trabajadores está muy lejos de tener una verdadera recuperación. El anunció al incremento del salario mínimo es solo una noticia de relumbrón, para aparentar que en términos económicos estamos mejorando. Pero la realidad salta a la vista.

La inflación en nuestro país, en donde hay un incremento desordenado de los precios en productos y servicios, es algo que no se puede esconder, y que lamentablemente le sigue pegando a quienes menos tienen. ¿Alguien dijo que quería un cambio?

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana. ¡Animooo!

