Jubilados de PEMEX Toman TAD de Tapachula de manera indefinida.

Esto Debido a la Falta de Servicios Médicos.

Tapachula, Chiapas, 14 de agosto de 2025.– La Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAD) de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en Tapachula fue tomada de forma indefinida por jubilados de la paraestatal, quienes este jueves iniciaron un paro total en protesta por la suspensión de servicios médicos, lo que ha provocado el bloqueo del suministro de combustible en la región.
La medida, sucede tras vencer un ultimátum de 72 horas sin respuesta por parte de las autoridades, busca presionar a PEMEX y al gobierno federal para reactivar los servicios de salud suspendidos desde hace siete meses.
«Hoy no se surtirá combustible hasta que el gobierno nos dé una respuesta. No se trata de dañar, sino de exigir un derecho básico que nos ha sido negado», declaró Aldo Zúñiga, Jubilado de PEMEX.

Los ex trabajadores denuncian que el hospital Santa Fe en la zona lleva más de un año, sin que se les pague, y desde ese entonces dejó de prestar atención médica en las diversas especialidades a los jubilados, quedando solamente consultas medicas familiar, pero a partir del 28 de julio fue suspendido ese servicios a los trabajadores. Esta situación ha obligado tanto a jubilados como a trabajadores activos a cubrir gastos médicos con recursos propios.
Según Zúñiga, el origen del problema radicaba en el incumplimiento de pagos por parte de PEMEX hacia la empresa arrendadora de pipas, cosa que al parecer ya solventaron, sin embargo al proveedor del servicio hospitalario no le han complido y es ahi donde radica el problema porque vemos que a Petróleos Mexicanos no le importa nuestra salud.
En los últimos tres días, las protestas habían consistido en bloqueos parciales por turno. Sin embargo, desde hoy, la paralización será permanente en ambos turnos, lo que implica que no habrá distribución de combustible hasta que haya una solución.
Los jubilados se sumaron a la falta de pagos hacia los transportistas de las pipas. Vimos la oportunidad de alzar la voz cuando notamos el inicio del desabasto en la ciudad. No podemos seguir esperando mientras nuestras necesidades básicas son ignoradas, expresó
Zúñiga pidió la comprensión de la ciudadanía ante la afectación por el paro. «Somos de Tapachula, no queremos perjudicar a nadie, pero exigimos que el gobierno nos atienda. La salud no puede seguir siendo ignorada», subrayó.
Los manifestantes acusan al gobierno federal de dar prioridad a pagos logísticos para evitar el desabasto, mientras continúa sin atender la crisis de salud que enfrentan miles de trabajadores. El plantón continuará hasta que se garanticen servicios médicos dignos y una respuesta concreta por parte de las autoridades. EL ORBE/Nelson Bautista

