De Ucrania a Medio Oriente, el Factor Trump en lo Internacional

Mientras conseguía su primer aterrizaje en la luna, Japón estaba trabajando también sobre otro tema. Tokio envió a Taro Aso, exprimer ministro y actual vicepresidente del Partido Liberal Democrático, a Estados Unidos para tener un encuentro con Trump. Si bien, Aso no consiguió una reunión directa con el expresidente debido a su agenda (…).

Este hecho no es menor pues Aso aspirará al liderazgo del Partido Liberal Democrático en septiembre, colocándolo como un fuerte contendiente para convertirse en el próximo Primer Ministro de Japón. Por ende, su visita a EU refleja el interés de Japón en establecer una relación personal favorable con Trump ya. Es decir, Japón nos está mostrando cómo, ante una posibilidad que valora como absolutamente real, es mejor adelantarse.

Estos temas formaron parte de las conversaciones durante el viaje que hice a ese país hace unos meses y que relaté recientemente en estas páginas. Hoy recupero algunos de estos asuntos, pero hablando no sólo de Japón, sino más allá.

Japón y Asia.

Durante mi viaje, dos riesgos/preocupaciones centrales fueron continuamente repetidas: la posibilidad de arrastre o abandono.

¿Qué tan viable es que Japón sea arrastrado a un conflicto de manera indirecta o no intencional? Por ejemplo, una posible intervención militar china en Taiwán y el potencial de que ello derivara en un conflicto entre Beijing y Washington. O bien, una escalada en la península coreana que arrastrara también a Japón al conflicto. O, del otro lado, la posibilidad de que Washington decida, por cuestiones de seguridad nacional propias o bien, por cuestiones políticas, no defender a Tokio en caso de un ataque.

Pongamos un caso concreto que fue elevado como hipótesis en las conversaciones que tuve: imaginemos que Pyongyang cuenta ya con la tecnología balística para atacar nuclearmente ciudades estadounidenses…

La pregunta que desde Japón se hace es, ¿qué pasaría si cierto presidente en Estados Unidos (como Trump, pero no sólo él), considerando el riesgo que podría correr alguna ciudad estadounidense por un ataque de represalia de Pyongyang, opta por no defender a Japón? ¿Sacrificar Los Ángeles o San Francisco por Tokio? Esa sola situación hipotética arroja enormes interrogantes: ¿Debe entonces Japón incrementar su postura militar para poder disuadir un ataque contra su territorio? ¿Tendría Tokio que eventualmente desarrollar su propio programa nuclear?

Esta serie de elementos nos dan una idea de porqué para Tokio resulta tan importante empezar a efectuar acercamientos de carácter personal con Trump.

Pero este tema no se limita a Japón.

Más Allá de Japón.

1. America First (Estados Unidos Primero). Es probable que en caso de que Trump ganara, regresaría a la Casa Blanca un eje motor tendiente a considerar que Estados Unidos tiene demasiadas preocupaciones propias como para estar atendiendo los asuntos de otros países, peleando las guerras de otros, y/o pagando los costos que otros deberían de pagar.

2. Las relaciones de EU con Europa y la OTAN. Si recordamos, Trump tuvo incontables tensiones con varios de sus aliados. Partiendo de lo señalado arriba, Trump llegó a cuestionar el que EU vaya realmente a defender a un miembro de la alianza atlántica ante un ataque. Llegó incluso a considerar seriamente el retiro de Washington de la OTAN

Según Trump, EU estaba pagando los costos de defensa de «otros», y esos países «le debían mucho dinero a Washington».

3. Las relaciones de EU con Rusia. Durante el período de Trump, Washington vivía una especie de esquizofrenia. De un lado, el deterioro de las relaciones Rusia-EU que ya se apreciaba desde Obama, no se detuvo, y el establishment de seguridad experimentaba un estado de tensión permanente con Rusia.

Pero del otro lado, había en la Casa Blanca un Presidente que admiraba a Putin, que tenía una buena relación personal con él, que compartía reuniones privadas y conferencias de prensa conjuntas, y que declaraba que «todo era negociable, incluso Crimea» a cambio de sacar un buen acuerdo del Presidente ruso.

Así que, con todos esos desarrollos, sería interesante observar lo que sucede si Trump regresara al poder. Probablemente veremos el retorno de una línea más dura y conflictiva con Irán con todas las implicaciones que ello pueda tener para la región.

En fin, hay muchos más temas (…) Lo relevante consiste en que el factor Trump necesita ser incorporado en la agenda internacional desde ya. La semana pasada, Japón nos dio la muestra..Sun