EL QUINTO PODER DE MEXICO

La Mala Costumbre de Quemar Pastizales Sigue Dañando al Medio Ambiente

Ernesto L. Quinteros

En la temporada de estiaje de cada año, escuchamos de incendios forestales que acaban con cientos de hectáreas de bosques en nuestro país.

Desafortunadamente estos incendios son provocados, y en la mayoría de los casos es derivado de continuar con la práctica de “malas costumbres”, como es la quema de pastizales para limpiar grandes áreas que sirve para cultivar la tierra.

Es una situación que se repite una y otra vez cada año. Incluso las mismas autoridades lejos de educar y capacitar a nuestra población en las zonas rurales. Incentivan estas quemas cuando les recomiendan hacerlo de manera controlada.

En muchos países del mundo, quemar pastizales para limpiar áreas de cultivo, es castigado con multas muy severas, incluso con cárcel.

En México urge retomar el tema por parte de nuestros legisladores, y también por parte del Gobierno Federal.

No podemos seguir permitiendo que se continúe contaminando nuestro medio ambiente. Los campesinos por ignorancia o por falta de recursos siguen con esa vieja práctica de quemar grandes extensiones de pastizales para limpiar los terrenos de cultivo.

El impacto negativo que genera esta situación en el campo mexicano, afecta no solo a bosques, sino también al medio ambiente, la flora y la fauna. Y a pesar de ello nuestras autoridades no actúan en consecuencia.

Según especialistas en el tema, quemar los pastizales en los campos de cultivo, genera la erosión de los suelos, que pierden la capacidad de absorción de nutrientes, se pierde la humedad, y favorece a la contaminación atmosférica.

Incluso, investigadores también han publicado una infinidad de estudios que indican que no existe ningún beneficio la quema de pastizales en la actividad agrícola.

Esta situación que lleva muchas décadas en la práctica en las áreas rurales, es también derivado del abandono en el que se encuentra el campo en nuestro país, en donde se requiere urgentemente de capacitación y tecnificación.

En la región Costa-Soconusco de Chiapas, en plena temporada de calor, muchos campesinos ya han iniciado con esta vieja práctica. En amplias zonas rurales se ve por las mañanas una neblina que ha dejado como resultado la quema de grandes extensiones de pastizales.

La contaminación que están generando estas quemas en las zonas rurales es enorme. Desafortunadamente ninguna autoridad hace algo al respecto.

Las consecuencias de la contaminación la estamos padeciendo todos. En fin.

Ciudad de México a Punto de Llegar al Día Cero.

En la Ciudad de México hay una gran preocupación debido a la falta de agua en diferentes colonias.

La falta de vital líquido ya alcanzó a los hospitales e impacta a los hogares de al menos 284 colonias. Algunas unidades médicas ya operan sin abastecimiento hídrico suficiente, como el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, el más grande de América Latina.

La crisis por falta de agua en la capital del país, nos debe hacer tomar conciencia en el uso de este recurso no renovable. Y es que aún falta mucho para que lleguen las primeras lluvias de Mayo, y en la Ciudad de México están a punto de llegar al día cero, que será cuando se suspenda definitivamente en todas las colonias el suministro del vital líquido.

Toda esta situación se debe a la falta de inversión en sistemas hídricos, y de hacer una mayor conciencia entre la población sobre el uso del agua. ¿Alguien dijo que quería un cambio?

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana.

¡Ánimo!

