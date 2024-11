Gastan 288.7 mdp en Propaganda Para Campañas Federales

Espectaculares, lonas, pendones y otras formas de propaganda se cuentan por miles en las calles de todo el país en medio de las campañas federales para la Presidencia, Cámara de Diputados y Senado, en las que los aspirantes han gastado 288 millones 742 mil 936 Pesos.

La propaganda en vía pública representa 17.9% de los gastos realizados por partidos políticos y candidatos para las campañas, que hasta el 29 de abril sumaba un total de mil 67 millones de Pesos.

Para la Presidencia, las tres candidaturas han reportado gastos en este rubro por 108.2 millones de Pesos; para el Senado, 143 millones, y Cámara de Diputados, 37.4 millones de Pesos.

Este monto no contempla la propaganda para candidaturas a cargos locales como gubernaturas, alcaldías y municipios, entre otros.

La propaganda en calles incluye aquella que se contrate o difunda en espectaculares, buzones, cajas de luz, carteleras, marquesinas, muebles urbanos de publicidad con o sin movimiento, muros, panorámicos, para buses, puentes, vallas, vehículos o cualquier otro medio similar, de acuerdo con la Ley General de Partidos Políticos.

Sin embargo, la ley también prevé restricciones para colocar propaganda en árboles, cables de luz o en sitios que impidan la visibilidad de una vialidad o de las señales de tránsito, por lo que de incumplir se pueden imponer multas.

Presidenciales Desembolsan 108 mdp.

En dos meses, las candidatas a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo y Xóchitl Gálvez Ruiz, y el aspirante Jorge Álvarez Máynez han gastado 108 millones 291 mil 214 Pesos en promover su imagen en la vía pública, de acuerdo con el portal de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Instituto Nacional Electoral (INE).

La candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena-PT-PVEM), Claudia Sheinbaum Pardo, ha centrado parte importante de los recursos de su campaña en este tipo de propaganda, por un total de 58 millones 727 mil Pesos.

La abanderada de Fuerza y Corazón por México (PAN-PRI-PRD), Xóchitl Gálvez Ruiz, ha reportado 28 millones 86 mil Pesos en propaganda en vía pública; sin embargo, su gasto más fuerte es promoción en redes sociales, por 75 millones.

En tercer lugar está el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, quien ha destinado a este rubro 21 millones 476 mil Pesos, casi lo mismo que ha gastado en la producción de spots. No obstante, su desembolso más fuerte siguen siendo las redes sociales, por 25 millones de Pesos.

A pesar de los cientos de espectaculares y anuncios que se aprecian en las calles, la mayoría terminan tirados ya sea por simpatizantes de fuerzas políticas contrarias o la misma ciudadanía, que se ha quejado de la contaminación visual.

Aspirantes al Senado Destinan 143 mdp.

Para la renovación del Senado de la República, las candidatas y candidatos han destinado 143 millones de Pesos para promover su imagen en la calle, postes y espectaculares en las últimas semanas.

Hay aspirantes que destacan por gastar en este rubro. En primer lugar está Mariela Gutiérrez (Sigamos Haciendo Historia), exalcaldesa de Tecámac, Estado de México, quien ha destinado 7 millones 683 Pesos a propaganda en la vía pública.

También figura Miguel Márquez Márquez, exgobernador de Guanajuato, postulado por el PAN, quien busca un escaño en el Senado y ha gastado 4 millones 127 mil Pesos en propaganda en vía pública.

Le sigue el alcalde con licencia de Monterrey, Nuevo León, Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, quien ha reportado gastos en este rubro por 4 millones 29 mil Pesos.

…Y en Campaña a Diputados van 37 mdp.

En la renovación de las 500 curules de la Cámara de Diputados, donde el tope de gastos es de 2.2 millones de Pesos, los candidatos de oposición destacan entre los que más han destinado recursos a propaganda en vía pública.

El regidor de Hacienda de Monclova, Coahuila, Tehodoros Kalionchiz, (Fuerza y Corazón por México) encabeza la lista con un millón 372 mil Pesos destinados a este fin.

También figuran los emecistas Irais Virginia Reyes, diputada del Congreso de Nuevo León, y Alfo Fasci Zuazua, exsecretario de seguridad de ese estado, quienes buscan llegar a San Lázaro con gastos en propaganda en las calles de 990 mil Pesos y 832 mil Pesos, respectivamente.

De la coalición Fuerza y Corazón por México destacan David Alejandro Cortés Mendoza, hermano del dirigente del PAN, Marko Cortés, con 703 mil Pesos en propaganda en vía pública; así como María Isabel Rodríguez, quien fue rectora de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Yucatán y colaboró con el gobierno de Mauricio Vila, quien reportó gastos en este rubro por 658 mil Pesos.

Ven Derroche Inútil.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Marco Antonio Baños, exconsejero del INE, señaló que actualmente la comunicación política se desarrolla básicamente en las redes sociales y no en la forma tradicional a través de la contratación de espectaculares y de colgar miles de pendones o hacer pintas en bardas.

«Me parece que los gastos que los partidos siguen realizando en materia de propaganda impresa resultan ya inútiles y no tienen un efecto concreto, al menos un efecto medible en la intención del voto y, en ese sentido, creo que de entrada el INE y todos los demás organismos electorales de los estados tendrían que revisar con mucho cuidado si se cumplen las normas ambientales, es decir, que ese tipo de materiales sean biodegradables y reciclables».

Refirió que en el caso de Sheinbaum Pardo, el INE tendría que sumar todo el gasto en publicidad que ha hecho «a lo largo de estos últimos tres años, en los que ha hecho una campaña larguísima; si bien es cierto que la campaña formal empezó hasta el 1 de marzo, pues es un hecho que Claudia Sheinbaum llevaba, por lo menos, tres años haciendo proselitismo de tipo electoral».

«Pero 239 millones de Pesos es una cantidad impresionante que podría servir para muchas otras cosas, y no necesariamente para hacer este esquema de gasto que, insisto, en forma medible, no sabemos bien a bien cuál sería el efecto que tenga en el voto», dijo.

Añadió que el INE debería analizar, al momento de fiscalizar los gastos de campaña, «la posibilidad de que los gobiernos estatales y los gobiernos municipales que son afines a Morena hayan hecho inversiones de dinero público en la propaganda político-electoral de los partidos, esa es una posibilidad que no hay que descartar».

Por su parte, José Antonio Crespo, analista político, comentó que si la elección es cerrada, la propaganda es la que puede determinar el triunfo de un candidato.

«Saben que pueden influir, pero la pregunta clave es: ¿cuántos puntos, realmente, se obtienen de todo ese dineral? Y eso no hay manera de medirlo, no es fácil.

«Se puede decir que influyen sobre cierto sector, pero creo que es imposible medir cuántos se dejaron influir, la pregunta es si son determinantes en el resultado o no.

«Y eso depende del margen con el que gane quien gane; si alguien gana con 20% diría ‘nos hubiéramos podido ahorrar la propaganda’, de todas maneras, porque 20 puntos es mucho, ¿no? La propaganda difícilmente te va a dar 20 puntos, pero si ganas por tres puntos, sí puedes decir que la propaganda fue determinante», expuso.

Abundó en que las entrevistas que dan los candidatos a los medios de comunicación pueden influir más que un espectacular, «porque un espectacular es estático, pero las entrevistas que no son pagadas, creo que influyen más».

«En muchos casos sí [influye en el voto], por eso usan tanta propaganda, porque saben que hay un sector que sí puede ser influido por la propaganda. Lo mismo diría yo de las encuestas, cuando pagas encuestas que, además, las haces a tu gusto, es decir, donde reflejas que tu candidato va a ganar y compras muchas, influyes sobre la gente», dijo.

Derroche en Imagen:

Esto es lo que han gastado los aspirantes a un cargo federal:

Presidencia

*Claudia Sheinbaum Pardo: 58,727,881 mdp.

*Xóchitl Gálvez: 28,086,681 mdp.

*Jorge Álvarez Máynez: 21,476,651 mdp.

Senado

*Mariela Gutiérrez (Sigamos Haciendo Historia): 7,683,840 mdp.

*Miguel Márquez Márquez (PAN): 4,127,365 mdp.

*Luis Donaldo Colosio (MC): 4,029,383 mdp.

*Enrique Vargas (Fuerza y Corazón por México): 3,692,935 mdp.

*Miguel Ángel Yunes Márquez (Fuerza y Corazón por México): 3,663,456 mdp.

Diputados

*Theodoros Kalionchiz (Fuerza y Corazón por México): 1,372,213 mdp.

*Irais Virginia Reyes (MC): 990,248 Pesos.

*Aldo Fasci (MC): 832, 122 Pesos.

*David Cortés Mendoza (Fuerza y Corazón por México): 703,820 Pesos.

*María Isabel Rodríguez (Fuerza y Corazón por México): 658,110 Pesos.

Datos

*75 mdp ha destinado Xóchitl Gálvez a redes sociales.

*2.2 mdp es el tope de gastos en la renovación de diputados. Sun