EL QUINTO PODER DE MEXICO

Los Ecos de la Política Tras Entrega de Constancia de Mayoría a Sheinbaum

Ernesto L. Quinteros

Por mero trámite las autoridades electorales entregaron la Constancia de mayoría que la acredita como presidenta electa a Claudia Sheinbaum, con lo que se convierte en la primera mujer en alcanzar esta posición en nuestro país. Por lo que a partir de este momento ya trae consigo más atención mediática.

Esto, después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), declarara valida la jornada electoral del 2 de Junio pasado.

Por eso en sesión solemne, la presidenta del Tribunal Electoral, Mónico Soto, hizo entrega de la Constancia de mayoría a Claudia Sheinbaum, quien obtuvo casi 36 millones de votos y que, a partir del 1 de octubre, tomará posesión del cargo tras recibir la banda presidencial.

Este evento está dando de qué hablar, ya sabe estimado lector, los analistas políticos a nivel nacional están desmenuzando todo lo que se vio durante todo este evento. Todo lo que haga o no haga la Presidenta Electa será noticia.

De entrada, en las redes sociales ya circula un video en el que la Presidenta Electa, al parecer, no quiso saludar al petista Fernández Noroña, polémico personaje que se ha dicho López Obradorista a morir, y que siempre reclama públicamente cuando se siente excluido de la 4T.

En el evento político que tuvo lugar en el Teatro Metropolitan para celebrar que recibió la Constancia mayoritaria que la acredita como presidenta electa, Claudia Sheinbaum bajó del escenario para despedirse de algunos presentes.

Primero, se despidió de mano y beso de Marcelo Ebrard, luego replicó lo mismo con otra de las invitadas. Pero cuando era el turno de Fernández Noroña, no le dio la mano, y se pasó de largo con Adán Augusto.

Y como el polémico Noroña se quedó con la mano extendida, la Presidenta electa le sonrió y lo despidió de mano.

Sin querer o a propósito, esta situación ya está dando de qué hablar en las altas esferas de la política.

Todos los actores políticos del país, sin excepción alguna, publicaron en sus redes sociales felicitaciones y fotos donde aparecían con la próxima Presidenta de México.

Las expectativas son muchas en nuestro país, por ello hay atención mediática excesiva en torno al tema. Algo que el Presidente saliente de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador supo manejar muy bien durante su sexenio a través de las mañaneras. Ahora tocara turno a Claudia Sheinbaum.

La pregunta del millón por el momento es de que como Presidenta de México en funciones, ¿Sheinbaum se retirará de la sombra de AMLO?

Eduardo Ramírez Hará Equipo con Sheinbaum.

El que anduvo como pez en el agua durante el evento de constancia de mayoría de la Presidenta Electa, fue el próximo gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, quien goza de la amistad y la cercanía de la próxima mandataria.

El llamado Jaguar Negro también se codea con la crema y nata de quienes serán los principales protagonistas en el poder legislativo, así como de los próximos funcionarios federales, quienes también se dieron cita en el teatro Metropolitan, en la Ciudad de México.

Por eso no se necesita ser politólogo para deducir a que Chiapas la va a ir bien en el próximo sexenio.

Eduardo Ramírez ha sabido hacer política de nivel al interior de la llamada Cuarta Transformación, por lo que se espera una nueva ERA para México y para Chiapas.

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana.

¡Ánimo!

