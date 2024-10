EL QUINTO PODER DE MEXICO

Por Ernesto L. Quinteros

Damnificados por Lluvias Extrañan el FONDEN

Los damnificados por fenómenos meteorológicos en la región Costa-Soconusco de Chiapas se sienten desprotegidos, ya que han tocado puertas a más no poder, y simplemente no los pelan. Y la realidad es que ya no hay recursos económicos para atender estas contingencias.

Por eso ahora extrañan el Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN), fondo que desapareció en el sexenio anterior con el argumento de que había actos de corrupción aunque extrañamente nadie está en la cárcel por ese presunto desvío de recursos y tampoco se sabe de algún acusado, o que exista una carpeta de investigación al respecto.

Como sea, el punto es que ya no hay FONDEN, y en la actualidad es un verdadero dolor de cabeza atender las contingencias que surgen en diferentes puntos de la geografía nacional. Y es cuando nos damos cuenta que dicho fondo no era malo, pues se trataba de un ahorro de recursos económicos que podía ser utilizado para atender las afectaciones de alguna contingencia, ya sea por lluvias, heladas, sismos, etcétera.

El gobierno anterior mejor hubiera blindado dicho fondo o ahorro de recursos económicos, para que ningún funcionario le metiera el colmillo. Pero lo más fácil fue desaparecerlo, y supuestamente dicen que los invirtieron en obras, y hoy estamos viviendo situaciones muy difíciles con todos los desastres naturales. La pregunta es ¿en dónde están esos millonarios recursos?

Y si no me creen pregúntenles a los habitantes de Acapulco, Guerrero, que no se habían recuperado de las afectaciones del año pasado por el paso del huracán Oti cuando les cayó el huracán John, que provocó más daños a uno de los sitios turísticos más importantes del país, que hoy, lamentablemente viven la peor crisis de su historia en términos económicos, de salud, de infraestructura, bueno, de todo.

Mientras que el discurso oficial se enfrasca en visitas y la entrega de despensas, como si con eso se van a recuperar los empleos, la infraestructura y sobre todo la llegada de turismo que es lo que genera una derrama económica.

Es triste, pero es una realidad, por eso urge que en este nuevo sexenio se retomen mecanismos como el Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN), porque el fondo (ahorro), no era malo. Y daba una mayor seguridad para que zonas afectadas por algún desastre natural fueran atendidas con oportunidad en nuestro país.

Pero regresando a esta región de la frontera sur, los productores de plátano, banano, soya, maíz y otros productos están preocupados, ya que ninguna autoridad les da una respuesta concreta a sus solicitudes de apoyo para poder restituir sus cultivos, derivado de las afectaciones que sufrieron por las inundaciones que causaron las lluvias constantes en Junio pasado, sobre todo en el municipio de Suchiate.

Incluso dependencias como la Comisión Nacional del Agua, lejos de ayudar a estas comunidades a contribuido a las afectaciones, al no construir las obras de protección como muros de contención en diversos afluentes de la geografía estatal.

Y se habla de recursos millonarios, y solo por poner un ejemplo ahí está la denuncia que han hecho una y otra vez los habitantes de diferentes ejidos y comunidades rurales de Suchiate, quienes señalaron con pruebas que la CONAGUA, nunca concluyó un proyecto autorizado por el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Hasta el momento, nadie sabe en donde quedaron cientos de millones de pesos que servirían para construir un muro de contención de varios kilómetros, y proteger el patrimonio de miles de familias en esta localidad fronteriza.

La costa de Chiapas, sigue siendo la zona más afectada por los fenómenos hidrometeorológicos, y por más solicitudes y reuniones en la Ciudad de México y en Tuxtla Gutiérrez con funcionarios de diversas dependencias, nadie atiende las solicitudes de la campesinada.

Por lo pronto, los miembros de la Unión de Ejidos David Rey González, sigue en esa lucha, solicitando los apoyos necesarios para reactivar la agricultura en esta zona fronteriza, actividad económica de la que dependen miles de familias.

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana. ¡Animooo!

