EL QUINTO PODER DE MEXICO

Panteones se Siguen Saturando en el Municipio de Tapachula

Por muchas décadas no se le ha puesto atención a los panteones en el municipio de Tapachula y se han ido saturando, en algunos casos ya casi no hay espacios para darle cristiana sepultura a la población que lo requiere.

Es un tema que dejaron como herencia pasadas administraciones municipales, por falta de planeación, ante el imperante crecimiento poblacional.

La problemática se vino a complicar más con el paso de la pandemia generada por los brotes masivos de Covid 19, en donde lamentablemente perdieron la vida cientos de personas.

Obviamente, entre más muertes, se cubrieron más espacios en los campos santos.

Según algunas normas, en los Panteones de México se puede utilizar una misma bóveda para otro difunto, después de cierto tiempo.

Tapachula, presenta saturaciones en los panteones, no solamente en los más conocidos, como el Municipal y el Jardín, ubicados en la cabecera municipal. Los cuales podríamos decir ya están saturados; la problemática se extiende a algunos ejidos y comunidades rurales con miles de habitantes.

Un ejemplo es Puerto Madero, en donde el panteón de esta localidad aparte de estar saturado, ya fue afectado por el fuerte oleaje del mar, que ya se devoró una buena parte de este campo santo.

Lo cual ha provocado que tumbas y bóvedas fueran inundadas, provocando que osamentas y restos humanos hayan quedado expuestos, flotando en las aguas del océano pacifico.

Algo muy lamentable, y esta situación es también un tema de salud pública. Ya que Puerto Madero es considerado un destino turístico y recibe la visita de miles de turistas en temporada vacacional.

Por lo que ahora los pobladores del puerto están pidiendo el apoyo de las autoridades para que se construya un nuevo panteón, en donde la población pueda tener la seguridad de que sus difuntos no van a ser molestados.

Otro panteón que también ya presenta una importante saturación es el del Ejido Morelos, en la zona rural baja de esta localidad, en donde los pobladores aseguran que ya es necesario que se compre una extensión más de terreno para ampliar este campo santo.

Y así podríamos mencionar otros poblados con un importante número de población, como Álvaro Obregón, Carillo Puerto, y en comunidades de la zona sierra de esta localidad.

Esta problemática trasciende, precisamente en estos días festivos de “Día de Muertos”, cuando miles de familias se concentran en los campos santos de este municipio para recordar a sus difuntos.

Son espacios de tradición, en donde ya se debe de poner más atención, para planificar el crecimiento.

PANTEONES UN NEGOCIO

Los panteones también son un negocio, y hay que decirlo, aunque es un servicio que no quisiéramos utilizar.

Para mantener a nuestros difuntos en estos espacios hay que pagar un derecho, y posteriormente pagar un refrendo cada año.

Para acabar pronto, en la actualidad también se han venido construyendo panteones particulares. Porque obviamente es un buen negocio, dependiendo de la administración que se tenga.

Así que no es malo que, en Tapachula, la segunda ciudad en importancia en la entidad, se le vaya poniendo atención a este tema. Porque en estos tiempos, hasta para morirse se requiere de dinero. En fin.

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana. ¡Animooo!

