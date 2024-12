EL QUINTO PODER DE MEXICO

Transporte Público Chatarra Circula en Rutas Urbanas en Tapachula

Ernesto L. Quinteros

A finales del mes de junio del presente año, las autoridades estatales autorizaron un aumento al pasaje del transporte público urbano que pasó de 8 a 10 Pesos, por la exigencia de los concesionarios por el incremento de la gasolina e insumos para el mantenimiento del parque vehicular. Estamos hablando de un incremento del 20%.

Se dijo también que la medida era para que los dueños de los colectivos renovaran el parque vehicular y prestaran un mejor servicio para la población usuaria.

La Secretaría de Movilidad y Transporte Estatal hizo pública la nueva tarifa en el acuerdo número 5418-A-2024 a través del Periódico Oficial del Estado.

Las autoridades determinaron también mantener una tarifa preferente para los adultos mayores y personas con discapacidad que sería de cinco Pesos. Algo que, por cierto, casi no se respeta por parte de los conductores de las unidades colectivas.

Incluso, por haber autorizado el incremento al pasaje, supuestamente los funcionarios de la Secretaría de Movilidad y Transporte exigieron a los empresarios del sector renovar la flota vehicular según la vida útil de los vehículos, e instalar sistemas de vigilancia, capacitación a choferes, incorporarse a las rutas establecidas, entre otros.

¿Pero qué cree estimado lector? Todo quedó en promesas, porque obviamente el próximo 8 de diciembre los funcionarios de la Secretaría del Transporte ya se van.

Así que la medida de incrementar el costo al pasaje en las rutas urbanas solo sirvió para hacerle la bolsa a los concesionarios del transporte público. Porque no hay mejoras en este servicio, que además de caro, es inseguro.

Lamentablemente en ciudades importante como Tapachula, la mayoría de las combis que prestan el servicio de transporte público se encuentran en condiciones deplorables, representando un riesgo para la seguridad de los usuarios, quienes al abordarlas ponen en peligro sus vidas.

Los usuarios señalan que, tras el aumento del pasaje, se esperaba que las combis en mal estado fueran reemplazadas por unidades nuevas, pero esto no ocurrió, ni siquiera se les dio mantenimiento básico.

Debido a esta situación en todas las rutas del servicio urbano circulan unidades deterioradas, con asientos rotos, láminas desgastadas y sin tapicería, lo que las hacen aún más peligrosas para los pasajeros.

Aunado a toda esa problemática, en muchos casos, las unidades colectivas no cuentan con un seguro de daños a terceros, y no hay protección alguna en caso de accidentes, obligando a los pasajeros a asumir los costos de sus curaciones cuando la unidad en la que se transportan es parte de algún accidente.

Por eso las autoridades competentes que van a entrar a partir del próximo 8 de diciembre en la entidad deben exigir a los concesionarios no solo la mejora de las unidades, sino también la implementación de un seguro de vida para los usuarios.

Y los dueños de las combis deben de supervisar el trato hacia los pasajeros, ya que, según su testimonio, muchos conductores discriminan a los adultos mayores al no detenerse cuando estos hacen la parada.

Migrantes Conductores de Colectivos.

Para colmo de males, en la Ciudad de Tapachula existe decenas de conductores de origen extranjero que manejan colectivos en diferentes rutas, algo muy delicado.

Si bien es cierto pueden hacerlo, se debería de regular por parte de las autoridades, ya que hay casos en donde no tienen ni un mes en la ciudad, y por la misma necesidad andan de choferes de colectivos.

Según denuncias de usuarios, es importante tener un mejor control en relación a esta situación, porque conducir un colectivo es algo muy delicado, se trata de la seguridad de los usuarios en las diferentes rutas del transporte colectivo.

Y no se trata de estigmatizar o desacreditar a los migrantes quienes han sido habilitados como choferes, al contrario, se trata de poner orden en este servicio que utiliza a diario miles de ciudadanos en Tapachula.

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana.

¡Ánimo!

