Las Auditorías: Áreas de Oportunidad de Mejorar las Instituciones

Norma Julieta del Río Venegas

Como es de conocimiento público, el pasado 20 de febrero el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares, presentó la Cuenta Pública 2023 en la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados. En ella se plasmaron los resultados de la auditoría forense de gestión financiera número 226 realizada al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Antes de continuar, quisiera mencionar que desde que asumí el cargo de Comisionada del INAI en 2020, y con base en mi experiencia en el tema, mostré nula tolerancia con los vicios que afectaban la imagen del Instituto. Mi deber era denunciar en las instancias correspondientes, y así lo hice. Callar ante presuntas irregularidades significaba solapar y te hace sujeto de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Los resultados arrojaron áreas de oportunidad para el INAI y la posibilidad de corregir decisiones que afectaron su óptimo funcionamiento. Sin embargo, hubo resultados con hechos consumados imposibles de erradicar, vicios del pasado que dejaron ver los intereses de un grupo interno que privilegió sus ganancias económicas y cotos de poder.

La ASF determinó 11 resultados entre los cuales destacan penalizaciones no cobradas al contrato con una empresa de limpieza por cerca de $600 mil, así como pagos por personal fantasma por $300 mil; pagos duplicados a un despacho contable por $1 millón 800 mil; irregularidades en pagos a un servicio de mensajería por $1 millón 300 mil; así como hechos tan lamentables como redes familiares y cobro de «moches» a empleados del INAI.

Cada que recibía un correo anónimo o se acercaba alguna persona buscando mi apoyo ante estas injusticias, nunca me quedé callada y busqué las formas de combatir de raíz estas estructuras.

Hoy el contexto nos lleva a la extinción del INAI, pero seguiré coadyuvando para que el nuevo sistema de transparencia no pierda el objetivo que se debe tener siempre en las instituciones públicas: servir a la sociedad. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, ente que absorberá las responsabilidades del INAI, tiene un cuaderno en blanco para escribir una nueva historia sobre la transparencia y la protección de datos que resulte atractiva para la sociedad. En el reconocimiento de nuestras debilidades, está la oportunidad de cambio.

El 20 de marzo se cumple la fecha límite para la publicación de las nuevas leyes en la materia y con lo cual el INAI se extinguirá. Persiste la incertidumbre sobre el destino de los trabajadores que dieron su trabajo y esfuerzo por años en este lugar. Quienes cumplieron con el deber y mantuvieron su pulcritud, sin duda merecen seguir.

Sin embargo, quienes dañaron por su codicia e incumplieron con la ley, serán alcanzados por los resultados mencionados, y ya está en marcha la nueva auditoría forense para revisar el ejercicio 2024; por cierto, nadie puede negarse a ser auditado, es penado.

Cuando me toque cerrar las puertas de mi responsabilidad en el INAI lo haré con la frente en alto y convencida de que callar no era una opción. También di la batalla al exterior, las pruebas de la lucha están, pero estamos en otra etapa. Que quienes sientan vergüenza sean quienes afectaron al Instituto, y no la gran mayoría que siempre buscó que el INAI hiciera a México un mejor país. La historia continuará y la PNT también. Sun